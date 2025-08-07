SDS poziva k razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev

Piše: C. R.

“V poslanski skupini SDS že vse od lanskoletne napovedi predsednika Vlade RS, dr. Roberta Goloba, glede reorganizacije helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) pozorno spremljamo dogajanje na tem področju. Napovedana vzpostavitev sistema HNMP, kot je predviden tudi na ravni EU, s strani policije kot edinega izvajalca vzbuja številne strokovne, organizacijske in pravne pomisleke,” so sporočili iz SDS.

Kljub večkratnim javnim zagotovilom o strokovni utemeljenosti in transparentnosti postopkov je iz dokumentacije in zbranih odzivov stroke razvidno, da pri oblikovanju razpisnih pogojev za nakup dveh helikopterjev niso bile upoštevane ključne zahteve zdravstvene stroke. Na to so jasno opozorili tudi predstavniki Sekcije za urgentno medicino in Sekcije reševalcev v zdravstvu.

Zaradi neupoštevanja strokovnih standardov, pomanjkljivega sodelovanja z izvajalci dejavnosti HNMP in resnih dvomov o transparentnosti postopka so bili na temo razpisa s strani naših poslancev vloženi številni instituti parlamentarnega nadzora – poslanec Andrej Kosi je podal kar 18 poslanskih vprašanj.

Ob tem poudarjajo, da je iz odgovorov ministrstev ter strokovnih zapisnikov jasno razvidno:

da razpisne specifikacije niso odražale realnih potreb HNMP (npr. zahteva po osmih sedežih, neustrezen dostop do pacienta),

da se merila, kot so masa, hrupnost, stroški vzdrževanja ter izkušnje proizvajalca v sistemih HNMP v EU, niso ustrezno upoštevala,

da je bil razpisni rok nesorazmerno kratek, kar je izključilo potencialne ponudnike (npr. Airbus),

da je Ministrstvo za zdravje v razpravah poudarjalo drugačne zahteve, kot so bile nato upoštevane v razpisu MNZ.

“Na tej podlagi se v Poslanski skupini SDS pridružujemo pozivu stroke k takojšnji razveljavitvi razpisa za nakup helikopterjev in k vzpostavitvi celovitega sistema HNMP, ki bo temeljil na strokovnih merilih, organizacijski učinkovitosti ter transparentnosti postopkov.”

S tem bi Vlada RS zagotovila sistem, ki bo služil državljankam in državljanom – ne pa interesom posameznih ponudnikov.