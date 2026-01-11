SDS kaznovana za banalnosti v skupni višini skoraj 60.000 evrov – sporen celo “brezplačen prispevek v obliki suhomesnatih izdelkov v vrednosti 20 evrov”

Piše: S. K. (Nova24tv.si)

“Sodnica v farsični sodbi naložila drastične kazni stranki SDS v skupni višini skoraj 60.000 evrov”, je prvak največje opozicijske stranke Janez Janša kritično sporočil prek družbenih omrežij X in Facebook. Drastična kazen je bila naložena za banalne prekrške, tudi take v vrednosti 2 ali 5 evrov.

Nekdanji večkratni premier Janez Janša je v nadaljevanju pojasnil, da je Računsko sodišče po volitvah 2022 pregledalo “kampanje strank in pri večini ugotovilo manjše pomanjkljivosti, pri stranki Gibanje Svoboda pa npr. povsem spregledalo najem milijonskega kredita brez kakršnega koli kritja”. “Prijavo pa je družbenopolitična delavka na mestu predsednice Računskega sodišča Jana Ahčin vložila zgolj proti SDS, čeprav stranki v zaključnem poročilu ni izdalo negativnega mnenja”, je ob tem dodal kritično.

Okrajna sodnica Anja Sedej je po njegovih besedah tista, ki je izvedla “drugo fazo eksekucije”. “Kljub predstavljenim dokazom in pojasnilom SDS je prisodila drastične kazni za minorne ali povsem izmišljene prekrške”, je kritičen Janša in dodaja, da je bila sodnica “verjetno posebej izbrana za to umazano delo delitve selektivne pravice, saj je izšla iz Inštituta za kriminologijo pod okriljem Dragana Petrovca, ki je mirne vztrajnike pred sodiščem zmerjal s “sodrgo”.”

Po njegovih besedah se je stranko med drugim kaznovalo, ker “naj bi Nova24 TV promovirala kandidate SDS”. Pri tem je opomnil na postopanje mainstream medijev. “Kaj pa so počeli POP TV, Delo, RTV SLO … oziroma vsi MSM?”, je namreč zapisal in opomnil, da je SDS v vsaki kampanji priznala tudi napake, če so bile, opravila popravljalne ukrepe in tudi plačala kazni. Kot pojasnjuje Janša, se ob tisočih računih in zapleteni zakonodaji vedno zgodi kaka pomanjkljivost, še posebej pri kandidatih, ki so prvič v tej vlogi. “Problem te konkretne sodbe pa je v dejstvu, da so bile podobne in tudi mnogo večje pomanjkljivosti prisotne (in deloma tudi odkrite, oglejte si poročila RS na spletu) tudi pri večini drugih strank, sodilo pa se je zgolj SDS in naložilo drastično kazen za banalne prekrške, tudi take v vrednosti 2 ali 5 evrov. Važno, da isto sodišče lahko Jankoviču odpiše 20 ali 40 milijonov dolga”, je navedel v znak kritike nad razsodbo in sledilce pozval, da naj se sami prepričajo o sodbi. “Videli boste, da se slovenski levičarji ponovno podlo lotevajo volilne kampanje”, izpostavlja.

Ukvarjajo se s suhomesnatimi izdelki v vrednosti 20 evrov

Ob pregledu sodbe je mogoče videti, da se institucije v naši državi očitno ukvarjajo tudi s tem, da je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji stranki podaril suhomesnate izdelke v vrednosti 20 evrov. “Pa kje mi živimo? Kakšna država je to? Mafijci pa se nam z milijoni smejijo v obraz. Štiri leta se ukvarjajo z eno klobaso, da pred volitvami napišejo nalog za 60.000 evrov” ; “Ljubi bog, s čim se institucije v tej državi ukvarjajo …”, se glasita primera kritičnih komentarjev. Marsikdo sodeč po komentarjih meni, da bi bilo potrebno sodnikom odvzeti trajni mandat.