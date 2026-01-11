SDS kaznovana za banalnosti v skupni višini skoraj 60.000 evrov – sporen celo “brezplačen prispevek v obliki suhomesnatih izdelkov v vrednosti 20 evrov”

Piše: S. K. (Nova24tv.si)
“Sodnica v farsični sodbi naložila drastične kazni stranki SDS v skupni višini skoraj 60.000 evrov”, je prvak največje opozicijske stranke Janez Janša kritično sporočil prek družbenih omrežij X in Facebook. Drastična kazen je bila naložena za banalne prekrške, tudi take v vrednosti 2 ali 5 evrov.
Nekdanji večkratni premier Janez Janša je v nadaljevanju pojasnil, da je Računsko sodišče po volitvah 2022 pregledalo “kampanje strank in pri večini ugotovilo manjše pomanjkljivosti, pri stranki Gibanje Svoboda pa npr. povsem spregledalo najem milijonskega kredita brez kakršnega koli kritja”. “Prijavo pa je družbenopolitična delavka na mestu predsednice Računskega sodišča Jana Ahčin vložila zgolj proti SDS, čeprav stranki v zaključnem poročilu ni izdalo negativnega mnenja”, je ob tem dodal kritično.
Okrajna sodnica Anja Sedej je po njegovih besedah tista, ki je izvedla “drugo fazo eksekucije”. “Kljub predstavljenim dokazom in pojasnilom SDS je prisodila drastične kazni za minorne ali povsem izmišljene prekrške”, je kritičen Janša in dodaja, da je bila sodnica “verjetno posebej izbrana za to umazano delo delitve selektivne pravice, saj je izšla iz Inštituta za kriminologijo pod okriljem Dragana Petrovca, ki je mirne vztrajnike pred sodiščem zmerjal s “sodrgo”.”
Ukvarjajo se s suhomesnatimi izdelki v vrednosti 20 evrov
Ob pregledu sodbe je mogoče videti, da se institucije v naši državi očitno ukvarjajo tudi s tem, da je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji stranki podaril suhomesnate izdelke v vrednosti 20 evrov. “Pa kje mi živimo? Kakšna država je to? Mafijci pa se nam z milijoni smejijo v obraz. Štiri leta se ukvarjajo z eno klobaso, da pred volitvami napišejo nalog za 60.000 evrov” ; “Ljubi bog, s čim se institucije v tej državi ukvarjajo …”, se glasita primera kritičnih komentarjev. Marsikdo sodeč po komentarjih meni, da bi bilo potrebno sodnikom odvzeti trajni mandat.