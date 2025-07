SD-jev Štromajer gre po novo službo na državni upravi – za nedoločen čas

Piše: G. B.

Pred časom smo poročali, da na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve prihaja nova državna sekretarka Neva Grašič, znana kot zagreta strankarska aktivistka v času prejšnje vlade. Vendar očitno to ne bo edina kadrovska sprememba.

Portal Info360 namreč poroča, da naj bi se na ministrstvo, ki ga vodi Tanja Fajon, kmalu preselil tudi njen strankarski kolega, sicer predsednik Konference SD in dosedanja desna roka ministra za gospodarstvo in predsednika SD Matjaža Hana, to je Jernej Štromajer. Ki je bil državni sekretar že v času Šarčeve vlade in sicer na ministrstvo za izobraževanje. Takrat je tudi zakuhal škandal z objavami na družbenih omrežjih.

Čeprav naj bi bile te menjave posledice odhodov dosedanjih državnih sekretarjev na veleposlaniška mesta (državni sekretar Marko Štucin odhaja na Dunaj, dosedanji direktor direktorata za evropske zadeve Anžej Frangeš pa v Budimpešto), pa očitno vendarle ne bo tako. Namreč, Štromajer naj ne bi postal državni sekretar, pač pa naj bi zasedel službeno mesto, ki ni vezano na zaupanje ministra. To pomeni, da v primeru menjave vlade in tudi vladajoče opcije ostane na položaju.

In za kaj gre? Zunanje ministrstvo je objavilo pred meseci javni natečaj za sekretarja v direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo v sektorju za kulturno in znanstveno diplomacijo. Za to delovno mesto in zaposlitvijo za nedoločen čas, ki je ne bodo ogrozile bližajoče se državnozborske volitve, je sicer določen osnovni 32. plačni razred in bruto plača v višini 3134 evrov. Na razpis naj bi se sicer prijavilo 38 kandidatov, vendar obstaja velika verjetnost, da je šlo za še enega od slamnatih razpisov, ki so bili potrebni zaradi formalnosti, saj je bilo že vnaprej jasno, kdo bo izbran za to službeno mesto. Očitno si skuša Štromajer zagotoviti stalno delovno mesto v državni upravi, pri tem pa mu pomaga njegova stranka. To naj bi ji pomagalo tudi v primeru, če bo v naslednjem mandatu pristala v opoziciji, saj bo prihodnja vladajoča garnitura tako imela »nadzornike«.