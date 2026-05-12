Saj ni res, pa je: kmetijska ministrica z dekretom ukinila lastno delovno mesto

Piše: Nova24tv.si

Pred odhodom z ministrske funkcije je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić v okviru sprememb akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na ministrstvu uvedla več kadrovskih in organizacijskih prilagoditev. Tudi ukinitev delovnega mesta ministra.

Mateja Čalušić naj bi z dopolnitvijo akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ukinila oziroma preoblikovala več delovnih mest v okviru sistemizacije. Med drugim se ukinjajo delovni mesti državnega sekretarja ter delovno mesto sekretarja v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje. V istem aktu je navedena tudi ukinitev delovnega mesta ministra, kar zveni precej čudno.

Za kaj pravzaprav gre?

Takšne spremembe naj bi bile sicer tehnične in administrativne narave, saj gre za reorganizacijo notranje strukture državnega organa. Akt temelji na Zakonu o javnih uslužbencih in vladnih uredbah, ki določajo notranjo organizacijo ministrstev. Ti dokumenti ne posegajo v obstoj ministrstev ali političnih funkcij, temveč urejajo delovna mesta, notranje službe ter razporeditev nalog znotraj institucije.

Ena pomembnejših sprememb se nanaša na Notranjerevizijsko službo, ki je v aktu dodatno opredeljena kot neodvisna in neposredno podrejena ministru. Njena naloga vključuje nadzor nad delovanjem ministrstva, ocenjevanje tveganj, preverjanje učinkovitosti notranjih kontrolnih sistemov ter pripravo priporočil za izboljšave. Služba deluje v skladu z državnimi usmeritvami za notranje revidiranje in pri svojem delu sodeluje tudi z zunanjimi nadzornimi institucijami, kot sta Računsko sodišče Republike Slovenije in Urad za nadzor proračuna. S tem se krepi sistem notranjega nadzora v okviru ministrstva.

Ministrstvo kot institucija oziroma ministrska funkcija s temi spremembami ne preneha obstajati. Gre za prerazporeditev in posodobitev notranje kadrovske strukture, kjer se spreminja evidenca delovnih mest ter njihova organizacijska umeščenost. V praksi takšne spremembe običajno pomenijo uskladitev s prenovljenimi organizacijskimi modeli, prilagoditev vodstvenih ravni ali tehnične spremembe sistemizacije.

Podobno velja tudi za ukinitev in ponovno uvedbo delovnega mesta sekretarja v različnih organizacijskih enotah, kar kaže na prerazporeditev kadrovskih funkcij znotraj ministrstva in ne na njihovo vsebinsko ukinitev.

Glede samega akta in ukinjanja mesta ministra smo poslali poizvedovanje tudi na Ministrstvo za kmetijstvo in bomo morebitne odgovore objavili. Vsekakor je nenavadno, da se pred odhodom ministrica Čalušić loteva reorganizacije in tovrstnih sprememb, razen če morda ne želi oteževati dela svojemu nasledniku.