Ruski teror se nadaljuje: Po napadih na Kijev je pri -14C kar 5000 stavb ostalo brez ogrevanja!

Rusija je ponoči izvedla nove zračne napade na cilje v Ukrajini. Tarča napadov je bila tudi prestolnica Kijev, kjer je več tisoč stanovanjskih stavb, v času ko se temperature lahko znižajo tudi do minus 14 stopinj Celzija, ostalo brez ogrevanja. Ohromljena je tudi oskrba z elektriko in vodo.

“Po teh napadih je 5635 stanovanjskih stavb brez ogrevanja,” je na Telegramu zapisal župan Kijeva Vitalij Kličko. Dodal je, da je bila ena oseba ranjena in hospitalizirana, ter da je bilo v napadih poškodovanih več stavb, tudi osnovna šola, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Komunalne in energetske službe si prizadevajo za obnovitev ogrevanja, vode in elektrike v domovih,” je še povedal Kličko.

Večina prizadetih stavb je bila sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poškodovanih že v obsežnem ruskem napadu na Kijev 9. januarja, ko je polovica mesta ostala brez ogrevanja, številni prebivalci pa so bili več dni brez elektrike.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na omrežju X zapisal, da so ruski napadi na cilje v Ukrajini vključevali večje število raket in več kot 300 dronov. Zračna obramba je po njegovih besedah prestregla več ruskih izstrelkov. Kot je pojasnil, je Ukrajina dan pred napadom prejela potrebno vojaško pomoč, kar je pomagalo pri obrambi.

“Vsak paket podpore je pomemben. Izstrelki za sisteme patriot, NASAMS in druge sisteme zračne obrambe so nujno potrebni,” je še dodal.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je dejal, da bi morali biti novi ruski napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo prednostna naloga svetovnih voditeljev, ki se zbirajo na Svetovnem gospodarskem forumu. Dodal je, da je ruski barbarski napad opozorilo voditeljem v Davosu.