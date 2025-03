Ruski napadi na Ukrajino se nadaljujejo: V raketnem napadu na Krivi Rog štirje mrtvi, 31 ranjenih

Piše: C. R., STA



V novih ruskih napadih na Ukrajino so umrli najmanj štirje ljudje, od tega trije v mestu Krivi Rog, kjer je tudi 31 ranjenih. Še ena oseba je umrla v napadu na Sumi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija je to noč izstrelila na Ukrajino 114 udarnih brezpilotnikov – šahedov.

Ruska vojska je v Krivem Rogu z raketo v sredo zvečer zadela petnadstropni hotel, pri tem pa ubila štiri ljudi, 31 pa ranila, od tega 14 huje. Med ranjenimi je tudi otrok, je sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so se tik pred ruskim raketnim napadom v hotelu nastanili prostovoljci ene od humanitarnih organizacij – državljani Ukrajine, ZDA in Združenega kraljestva. „Preživeli so, ker so pravočasno uspeli zapustiti svoje sobe. Žal pa so bili pri tem napadu ubiti štirje ljudje. Sožalje družinam in prijateljem,“ je dejal Zelenski.

V napadu na rodno mesto ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bilo skupno poškodovanih 14 stanovanjskih stavb, več trgovin in pošta, poroča ukrajinski portal Kyiv Independent.

Še ena oseba pa je umrla ponoči v napadu na skladišče v severni regiji Sumi. Medtem ko so ZDA spremenile politiko do vojne v Ukrajini in se približale Moskvi, Rusija nadaljuje smrtonosne napade na Ukrajino. Zelenski kljub temu vztraja pri ohranitvi in okrepitvi odnosov z Washingtonom. Danes bo nadaljnjo podporo iskal v Bruslju, kjer se bo udeležil izrednega vrha EU, v ospredju katerega bosta nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti članic.