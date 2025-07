Ruski kombinirani napadi na Ukrajino se nadaljujejo

Piše: C. R.

Rusija po nedavnih pogajanjih, ki niso prinesla nobenih rezultatov razen izmenjave 1200 vojnih ujetnikov, nadaljuje vsakodnevne zračne napade na Ukrajino. Ruska vojska napada ukrajinske položaje na več delih fronte na vzhodu Ukrajine.

Rusi so Harkov danes ponoči obstreljevali tri ure, pet ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije reševalci. Rusi so udarili tudi po Zmijevu in Zaporožju, pri čemer so umrli in bili ranjeni.

V noči na 26. julij je bil Harkov skoraj tri ure pod močnim kombiniranim ruskim napadom.

O tem je poročal župan mesta Igor Terehov. „Sovražnik je uporabil več vrst orožja hkrati – vodene letalske bombe, balistične rakete in brezpilotna letala kamikaze,“ je pojasnil. Po Terehovovih besedah so bili okvirno zabeleženi 4 udarci z vodenimi letalskimi bombami, 2 udarca z balističnimi raketami in približno 15 napadov s šahi.

Župan je povedal, da so bile poškodovane stanovanjske stolpnice, civilno podjetje, ceste in kontaktno omrežje. „Od danes zjutraj se nadaljuje odpravljanje 7 požarov v okrožju Kijev,“ je podrobno pojasnil.

“Pet ljudi je bilo ranjenih. Med njimi so trije reševalci. Ti so bili poškodovani že po prvem prihodu – med drugim udarcem. Sovražnik je usmerjen proti reševanju in odpravljanju posledic bombardiranja. To je čisti terorizem,” je poudaril Terehov.

V regiji Dnipropetrovsk je obsežen ruski kombinirani napad v noči na 26. julij uničil nakupovalno središče Epiticenter. Poročal je predsednik regionalne vojaške uprave Dnepropetrovsk (OBA) Sergej Lysak. “Grozljiva noč. Množičen kombiniran napad na regijo. Zaradi napada v Dnipru je bil ubit moški, ranjena je bila ženska,” – je podrobno opisal. Lysak je dodal, da so v mestu poškodovane večnadstropne stavbe, industrijska podjetja. Po mestu so izbruhnili požari, tudi na parkirišču, kjer so zagoreli avtomobili meščanov.

Do požarov je prišlo tudi v okrožju Dniprovsky. “Ogenj je zajel nakupovalno središče. Požari so nastali v podjetju….. Ena oseba je umrla, še štiri so bile poškodovane,” je povedal vodja regionalne državne uprave.

Rusi pogosto napadajo naselja v regiji Dnipropetrovsk. Tako so 19. julija izvedli največji napad na Pavlograd doslej. Zaradi napada so bili poškodovani gasilski dom, industrijska podjetja, petnadstropne stavbe in izbruhnili so požari.

V regiji Zaporožje je po besedah guvernerja Ivana Fedorova po ruskih napadih z droni izbruhnilo več požarov, poročil o žrtvah pa ni bilo.

Sicer je tudi Ukrajina danes ponoči z droni izvedla zračni napad na rusko regijo Rostov.