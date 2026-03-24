Rusija začenja pomladno ofenzivo v Ukrajini

Piše: C. R.

Vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil, Oleksandr Syrskyi, je sporočil, da so ruske sile v zadnjem tednu okrepile kopenske napade po celotnem bojišču. To je skladno z ocenami Institute for the Study of War (ISW), da je Rusija začela svojo spomladansko-poletno ofenzivo 2026.

Syrskyi je 23. marca navedel, da so ruske sile med 17. in 20. marcem okrepile ofenzivne dejavnosti po celotni fronti ter v štirih dneh izvedle 619 napadov.

2/ Ukrainian forces recently advanced in the Slovyansk direction. Ukrainian forces struck military assets and oil infrastructure in Russia. Russian forces launched 251 drones against Ukraine. Russian Offensive Campaign Assessment, March 23, 2026: https://t.co/tcBf4oDlMJ pic.twitter.com/Y0Fuo3jz7d — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 24, 2026

ISW je že 21. marca ocenil, da so ruske sile najverjetneje začele ofenzivo proti ukrajinskemu obrambnemu pasu utrdb (t. i. »Fortress Belt«), potem ko se je od 17. marca močno povečalo število mehaniziranih in motoriziranih napadov na različnih odsekih fronte. Obdobje je zaznamovalo tudi intenzivnejše obstreljevanje ter premiki težke opreme in enot na prvi bojni črti.

Po besedah Syrskega rusko vojaško poveljstvo skuša na fronto pripeljati nove sile in računa na poslabšanje spomladanskih vremenskih razmer, kot je megla, ki bi lahko zmanjšala učinkovitost ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letalniki in topništvom.

Ob tem je poudaril, da je rusko poveljstvo v napade, ki temeljijo predvsem na pehoti in povzročajo visoke izgube, napotilo več deset tisoč vojakov. V štiridnevnem obdobju naj bi Rusija utrpela več kot 6.090 mrtvih in ranjenih, kar pomeni približno 1.520 izgub dnevno. V celotnem zadnjem tednu (med približno 17. in 23. marcem) pa naj bi ruske sile izgubile skupno 8.710 vojakov.

Tako visoka stopnja izgub po ocenah ISW ni vzdržna glede na trenutne ruske zmogljivosti novačenja in bi lahko srednjeročno ter dolgoročno oslabila sposobnost Rusije za izvajanje obsežnih ofenziv.

MORE: The Kremlin continues to attempt to disguise and dismiss the economic impacts of its costly war in Ukraine while trying to take advantage of the current high energy prices. The ongoing war in the Middle East is likely exacerbating Russia’s ability to resolve its liquidity… https://t.co/Obptfg47eo pic.twitter.com/vwIONBWUBs — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 24, 2026

ISW še naprej ocenjuje, da ruskim silam leta 2026 verjetno ne bo uspelo zavzeti obrambnega pasu utrdb, bodo pa kljub visokim izgubam verjetno dosegle določene taktične napredke.

Ruski uradniki medtem že pripravljajo domačo javnost na počasno napredovanje in visoke izgube. Eden od poslancev ruske državne dume je 23. marca izjavil, da vsaka vojna prinaša žrtve, vendar naj bi ruske sile skušale izgube zmanjšati z »zmernim tempom« napredovanja proti mestoma Slovyansk in Kramatorsk.