Rusija ni uspela izpolniti roka, ki ga je Putin določil za zavzetje Pokrovska in Kupjanska, pravi ukrajinski predsednik Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je sestal z voditelji ukrajinskega obrambnega in varnostnega sektorja. Po besedah Zelenskega je Rusija zamudila rok za zavzetje Pokrovska in Kupjanska, ki ga je določil ruski diktator Vladimir Putin.

„Kirill Budanov (vodja GUR – UNIAN) je poročal o situaciji na ogroženih delih fronte, o vojaških pripravah Rusije in rokih, na katere računa ruski okupator. Rusija je zdaj zamudila še en rok, ki ga je Putin določil za zavzetje Pokrovska in Kupjanska, in roki so bili ponovno prestavljeni,” je Zelenski napisal na svojem Telegram kanalu.

Hkrati je vodja zunanje obveščevalne službe Oleg Ivashchenko poročal predsedniku o politični in gospodarski situaciji v Rusiji ter o razpoloženju v njihovi družbi in Putinovem okolju. Kot je zagotovil Zelenskyj, so bili po tem sprejeti ustrezni sklepi.

“Določili smo glavne smernice naše obrambe v prihodnjih tednih, dopolnili pa bomo tudi načrt obrambnih ukrepov za zimsko obdobje. Nadaljevali bomo tudi z uporabo naših daljnosežnih sankcij – posebne službe, predvsem pa Varnostna služba Ukrajine in ukrajinska vojska imajo ustrezne naloge. Pripravljamo se na usklajevanje s ključnimi partnerji v diplomatskem delu, ob upoštevanju novih ocen situacije. Pripravljamo ukrepe, ki lahko zagotovijo diplomatsko aktivizacijo. Hvala vsem, ki branite Ukrajino!”, je povzel ukrajinski predsednik Zelenski.

Putinovi načrti za zavzetje Pokrovska

Prej je ukrajinski vojak Stanislav Bunyatov poročal, da je Putin odredil zavzetje Pokrovska do sredine novembra, sklicujoč se na besede ruskega ujetnika.

„Ujetnik pravi, da je Putin dal ukaz, da je treba Pokrovsk zavzeti do sredine novembra, tako da ne bodo šparali z ljudmi in tehniko,“ je povedal Bunyatov.

Hkrati se je o umiku obrambnih sil iz Pokrovska izrekel veteran rusko-ukrajinske vojne Aleksej Getman. Po njegovih besedah je to najtežja organizacijska naloga.

„In že je pripravljena, bojni ukaz je že pripravljen. In ko bo prišel tak čas, če se bo treba umakniti iz Pokrovska, bo potrebna samo ena komanda. Če bo situacija taka, da se bo treba umakniti, je odločitev že sprejeta, bojni ukaz je v žepih poveljnikov. Samo komanda za izvedbo še ni prispela,“ je dodal Getman.

Medtem pa ruski droni ta trenutek spet napadajo Ukrajino in njeno infrastruklturo.