Robert Golob v stilu pouličnih razgrajačev povsem oskrunil slovensko zastavo!

Piše: Celjski glasnik

Čeprav mu njegovi zvesti podaniki pripisujejo intelektualnost in preskakovanje razredov v izobraževalnem sistemu, je s svojo zadnjo potezo Robert Golob pokazal svoj intelektualni (ne)domet.

Namreč tako kot so v času zadnje vlade Janeza Janše poulični razgrajači oskrunili slovenske simbole, je sedaj Golob s svojim primitivizmom oskrunil slovensko zastavo.

Je to PV Robert Golob, ki se podpisuje kar na slovensko zastavo? Kaj nam je treba takih kretenov?

⬇️'Zastave ne smemo nikoli onečastiti z dodajanjem ali risanjem oznak, insignij,črk,besed,številk,figur ali risb nanjo. Tudi to je kultura, kultura rokovanja z nacionalnimi simboli' https://t.co/UC0CVb1hAT — in.the.end.good.will.triumph (@KragelNadja) February 9, 2026

V kolikor kakšne zadeve ne ve, bi bilo dobro, da se o njej poduči in prav tako bi to bilo dobro na področju ravnanja z državnimi simboli. Kot premier si je namreč dovolil, da je pisal po slovenski zastavi, kar je nenazadnje kaznivo dejanje. Seveda pa se Golob požvižga na to, ker on se pač obnaša po modelu “oblast – to sem jaz”.

“Zastave ne smemo nikoli onečastiti z dodajanjem ali risanjem oznak, insignij, črk, besed, številk, figur ali risb nanjo. Tudi to je kultura, kultura rokovanja z nacionalnim simbolom,” je ob tem Golobu sporočil strokovnjak na tem področju Aleksander Hribovšek.