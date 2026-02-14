e-Demokracija
6.7 C
Ljubljana
sobota, 14 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Robert Golob v stilu pouličnih razgrajačev povsem oskrunil slovensko zastavo!

FokusSlovenija
foto: umetna inteligenca

Piše: Celjski glasnik

Čeprav mu njegovi zvesti podaniki pripisujejo intelektualnost in preskakovanje razredov v izobraževalnem sistemu, je s svojo zadnjo potezo Robert Golob pokazal svoj intelektualni (ne)domet.

Namreč tako kot so v času zadnje vlade Janeza Janše poulični razgrajači oskrunili slovenske simbole, je sedaj Golob s svojim primitivizmom oskrunil slovensko  zastavo.

V kolikor kakšne zadeve ne ve, bi bilo dobro, da se o njej poduči in prav tako bi to bilo dobro na področju ravnanja z državnimi simboli. Kot premier si je namreč dovolil, da je pisal po slovenski zastavi, kar je nenazadnje kaznivo dejanje. Seveda pa se Golob požvižga na to, ker on se pač obnaša po modelu “oblast – to sem jaz”.

“Zastave ne smemo nikoli onečastiti z dodajanjem ali risanjem oznak, insignij, črk, besed, številk, figur ali risb nanjo. Tudi to je kultura, kultura rokovanja z nacionalnim simbolom,” je ob tem Golobu sporočil strokovnjak na tem področju Aleksander Hribovšek.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

(VIDEO) Ne samo Tarčo, politkomisarji in njihovi “nikogaršnji hlapci” so v preteklosti uničili tudi že oddaje Trenja, Ena na ena ter Pogledi Slovenije!

Fokus

(PREJELI SMO) ZNP: Zahtevamo odstop vodstva TV Slovenija

Fokus

Se je na Kitajskem zgodil poskus državnega udara?

Fokus

Ali želi globoka država ponoviti scenarij z Virantovo stranko leta 2011? Vse tako kaže!

© Nova obzorja d.o.o., 2026