Rezultat škodljive ekonomske politike Golobove vlade: Umar napoved letošnje rasti BDP poslabšal na 0,8 odstotka

Piše: C.Š. (Nova24TV.si)

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega BDP. Namesto 2,1-odstotne rasti po novem pričakuje le 0,8-odstotno gospodarsko rast.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala nekdanja prva dama Umarja in urednica jesenske napovedi Maja Bednaš, za prvo polovico leta ugotavljajo, da se rast letos upočasnjuje. “Prva polovica leta pomeni stagnacijo v primerjavi z lanskim letom, ključen element, ki je vplival na ta upad, je izvoz,” je dejala.

Direktorica Umarja brez kritike vladnih politik

Obeti za drugo polovico leta so nekoliko boljši. “Pomemben kazalnik nabavnih menedžerjev za evrsko območje v tretjem četrtletju nakazuje rast aktivnosti zlasti v pridelovalnih dejavnostih, kar je za slovenski izvozni sektor zelo pomembno,” je povedala Bednaševa. Izboljšuje se tudi stanje v mednarodnem okolju. Negotovost ostaja visoka, vendar je indeks negotovosti glede trgovinskih politik po doseganju določenih dogovorov ZDA z drugimi državami precej nižji.