“Resnica ni več pomembna, lahko se zlažejo kar hočejo”

Piše: Moja Dolenjska

“Resnica v Sloveniji ni več pomembna, ker ni večjih medijev, ki bi jo objavili. Lahko se zlažejo kar hočejo.”

Takole je znani intelektualec Tomaž Štih, znan tudi pod vzdevkom Libertarec, na družbenem omrežju X pokomentiral trenutno družbenopolitično dogajanje v Sloveniji. Dogajanje, v katerem predstavniki vlade na čelu s predsednikom vlade Robertom Golobom dnevno javno izrekajo laži in si izmišljujejo podatke, a jih pri tem nihče ne nastavi ogledala, saj so vsi večji mediji podrejeni vladni koaliciji.

Tipičen primer tega sta provladni portal Siol in javna RTV Slovenija, vse bolj pa vladne lovke preko urednika Jureta Tepine in operativce Svobode Damirja Črnčeca posegajo tudi v uredniško politiko POP TV, kot poročajo nekateri mediji. Vladnih izjav ne preverja niti STA, čeprav ima temu namenjeno posebno rubriko Neja. Vse bolj očitno tudi zato, ker rubriko financira Vladni urad RS za komuniciranje. Posebna zgodba so seveda tudi rumeni mediji pod okriljem Martina Odlazka, ki predstavnikom vladne koalicije bolj kot se bližajo volitve, namenjajo vse več prostora.