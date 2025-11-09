Referendum: Proti uvajanju kulture smrti v Sloveniji

Piše: Moja Dolenjska

Čez 14 dni, 23. novembra 2025, bomo na referendumu odločali o zakonu o evtanaziji, uradno zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Koalicija (Svoboda, SD in Levica) je zakon v državnem zboru sprejela 18. julija, s 50 glasovi za, 34 proti in 3 vzdržanimi. Zakon še ni v veljavi, ker poteka zakonodajni referendum.

Zakonu v takšni obliki ostro nasprotujejo v Zdravniški zbornici, Slovenskem zdravniškem društvu in vse cerkvene organizacije v državi. Opozarjajo na kršitev etike, nevarnost zlorab in zagovarjajo potrebo po boljši paliativni oskrbi.

Opozarjajo tudi na to, da zakon vladajočim iz tranzicijske levice pomeni zdravstveno in pokojninsko reformo – manj bolnih, manj čakajočih na zdravstvene storitve in manj pokojnin.

Proti zakonu o evtanaziji so se izrekli Katoliška cerkev, v okviru te Slovenska škofovska konferenca, vse nadškofije in škofije v državi, Katoliška karitas Slovenije, Društvo katoliških zdravnikov Slovenije, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Evgaličanska cerkev RS in Pravoslavna cerkev v Sloveniji.

Opozarjajo, da je človeško življenje že po Ustavi RS nedotakljivo, zdravniki pa so zavezani Hipokratovi zavezi, ki pomeni zdravljenje in ne ubijanje.

Nadškof Stanislav Zore je objavil tudi prošnjo, da se 23. novembra udeležimo referenduma in glasujemo proti uvajabnju kulture smrti v Sloveniji. Navaja, da je to naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnjih rodov.

Objava nadškofa na družbenih omrežjih je:

