Referendum o privilegijih bo drag zaradi Golobove plačne reforme

Piše: Spletni časopis

Zaradi plačne reforme bo referendum o astronomskih dodatkih za kulturno elito veliko dražji kot so bili v preteklosti.

Največji strošek referenduma so plačila za delo vsem, ki izvajajo postopke, in ta so se krepko podražila zaradi plačne reforme koalicije Roberta Goloba. Kot je sporočila državna volilna komisija (DVK) bosta predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne enote in okrajne volilne komisije po novem za izvedbo referenduma prejela 1.666 evrov, do 1. januarja 2025 je bil ta znesek 1.151 evra. Član in namestnik člana volilne komisije volilne enote in okrajne volilne komisije bosta za referendumska opravila dobila po 635 evrov (pred reformo 438 evra). Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora bosta za izvedbo volitev dobila neto znesek v višini 96,33 evra (prej 66,48 evra), član in namestnik člana volilnega odbora pa 81,51 evra (prej 56,25 evra).

Ocenjeni stroški referenduma zaradi tega znašajo približno 6,6 milijona evrov (stroški za nadomestila volilnim organom približno 3,7 milijona evrov, ostali stroški – najem volišč, stroški informacijske podpore, poštni stroški, tisk in distribucija volilnega gradiva in podobno – pa približno 2,9 milijona evrov).

V Ljubljani predčasno volišče ne bo na Gospodarskem razstavišču

Referendumska opravila za izvedbo odločanja ljudi se bodo začela jutri, v torek, 8. aprila 2025. Okrajne volilne komisije bodo morale do 15. aprila 2025 določiti volišča za glasovanje na zakonodajnem referendumu. Za vse volivce Ljubljane volišče za predčasno glasovanje tokrat ne bo na Gospodarskem razstavišču zaradi zasedenosti prostorov, izvedeno bo na drugih lokacijah. To velja tudi za t. i. volišče omnia (volišče, ki si ga lahko volivec izbere za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča), ki bo na referendumsko nedeljo namesto na Gospodarskem razstavišču predvidoma organizirano na sedežu ljubljanske upravne enote (Linhartova cesta 13).

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatskem predstavništvu, kjer je vzpostavljeno volišče, bodo morali oddati vlogo za glasovanje iz tujine najpozneje do 25. aprila. To velja tudi za tiste volivce, ki stalno prebivajo v tujini in bodo želeli glasovati po pošti iz tujine, medtem ko jim za glasovanje na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ni treba oddati vloge, saj so vpisani v posebni volilni imenik. V tujini bo vzpostavljenih 29 volišč na diplomatskih predstavništvih in konzulatih v 25 državah.

Za razliko od državnih volitev, kjer volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini prejmejo volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine po uradni dolžnosti, to za glasovanje na referendumu ne velja. Volivci s stalnim prebivališčem v tujini lahko po pošti iz tujine na referendumu glasujejo le, če pravočasno oddajo vlogo za glasovanje.

Za glasovanje po pošti v Sloveniji, do česar so upravičeni volivci v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, v priporu ali zaporu ter volivci z odločbo o invalidnosti, bo treba oddati vlogo najpozneje do 30. aprila.

Vlogo za glasovanje na domu bodo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, lahko oddali do 7. maja. Takrat se bo iztekel tudi rok za oddajo vloge za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (na t. i. omnia voliščih).

Predčasno glasovanje na referendumu bo v torek, 6. maja, sredo, 7. maja, in četrtek, 8. maja, splošno glasovanje pa v nedeljo, 11. maja.