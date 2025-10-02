(REFERENDUM) Aleš Primc: Hvala! Podpisi so zbrani!

Piše: C. R.

“Z veseljem sporočamo, da je bilo oddanih več kot 43.850 podpisov za referendum! Bogu hvala! Hvala vsem, ki ste oddali podpis! Hvala srčnim prostovoljkam in prostovoljcem na stojnicah! Hvala vsem, ki ste obveščali in spodbujali ljudi, da oddajo podpis! Hvala vsem, ki ste s prevozom omogočili, da so ljudje lahko oddali podpis! Čestitamo in iz srca hvala vsem! Bolniki potrebujejo zdravljenje, lajšanje bolečin, bližino in ljubezen ne zastrupitve. Vsi imamo pravico živeti varno in v miru,” je v sporočilu za javnost napisal Aleš Primc.

Naslednji korak – zmaga na referendumu

Dodal je: “Pred nami je nova velika naloga. Sedaj se moramo dobro pripraviti za zmago na referendumu. Na referendumu mora več ljudi glasovati »proti« kot »za«, v primeru, da je več ljudi »proti«, mora biti »proti« najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. To število se pred vsakim referendumom posebej določi, giblje pa se okoli 365.000 glasov. Zmaga na referendumu je dosegljiva. Ena od poti je, da vsak, ki je oddal podpis, spodbudi, da se referenduma udeleži še 10 ljudi. Če jih ne morete spodbuditi 10, jih zagotovite, kolikor lahko. Vsak glas bo pomemben.”

Vlada naj razveljavi zakon ali skliče referendum skupaj z državnozborskimi volitvami

“Naš namen je razveljavitev spornega zakona, ki uvaja zastrupitev bolnikov. Sedaj, ko so podpisi zbrani, Vladi RS predlagamo, da državni zbor v roku enega tedna, to je do petka 5.10.2025 razveljavi sporni zakon oz. se pisno zaveže pred slovensko javnostjo, da bo to storila. V tem primeru ne bo potrebe po referendumu.

V primeru, da državni zbor ne razveljavi zakona, predlagamo, da se referendum razpiše hkrati z državnozborskimi volitvami, ki bodo v roku dobrega pol leta. V primeru, da tega ne stori, je Vlada RS v celoti odgovorna za stroške referenduma,” je še zapisal Primc v sporočilu za javnost.

Izjava za medije

Ob zbranih več kot 43.850 podpisih za razpis referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, bosta več podrobnosti ob predvidoma 13. uri povedala vodja nasprotnikov Aleš Primc in predsednica Združenja starih staršev Metka Zevnik. Izjava za medije bo pred državnim zborom.