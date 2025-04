Realna rast javnih plač trikrat večja kot v zasebnem sektorju

Piše: Moja Dolenjska

Kot bubreg v loju – to je prava oznaka za plače v javnem sektorju po Golobovi plačni reformi. Razkorak med javnimi plačami in zasebnimi v korist javnih se spet pomembno povečuje, so danes zapisali v časniku Finance. Članek na družbenih omrežjih izredno odmeva.

Lani do oktobra je bila v gospodarstvu realna rast povprečne mesečne bruto plače precej večja kot v javnem sektorju. Nato pa velik preobrat: od decembra lani javni sektor močno prehiteva.

Kakšne so razlike po plačni reformi, kjer so Golobovi (Svoboda, SD, Levica) plače močno povečali sebi, ostalim funkcionarjem in direktorjem, zelo malo pa ostalim javnim uslužbencem, najslabše plačanim celo nič, pa je razvidno iz spodnjega grafa.

Realna rast povprečne plače v javnem sektorju je bila februarja 2025 višja za kar 8,9 odstotka, v realnem (gospodarstvu) pa je bilo povečanje zgolj 2,8-odstotno.