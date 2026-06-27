Rdeče opozorilo zaradi vročine od nedelje tudi za jugovzhodni del Slovenije

Piše: C.R., STA

Agencija RS za okolje (Arso) je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za nedeljo, ponedeljek in torek razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že od prej velja za jugozahodni in osrednji del. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj Celzija.

Temperature bodo po navedbah Arsa zelo verjetno presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju.

Vročina naj bi popustila v sredo.

Na Arsu so ob tem opozorili na vplive zelo visokih temperatur na zdravstveno stanje občutljivejšega dela prebivalstva. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Vodo in senco je treba zagotoviti tudi domačim živalim.

Za zadostno kroženje zraka je treba bivalne prostore zračiti ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da je treba na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračiti.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na težave, ki jih lahko povzroči vročina. Med drugim so pozvali k zadrževanju v hladnejših prostorih, omejitvi fizičnih dejavnosti in uživanju zadostnih količin tekočin.