Razkrinkani generalni sekretar ZN Guterres

Piše: Jože Biščak

Pred nekaj meseci je generalni sekretar Združenih narodov (ZN) António Guterres odpotoval na Samoo, v državo, ki jo sestavlja skupina otokov v Južnem Tihem oceanu. Otoki so priljubljeno zbirališče podnebnih histerikov, saj naj bi jih zaradi podnebnih sprememb zdaj zdaj zalilo morje. Guterres ni nobena izjema, je eden glavnih propagandistov, da bo naš planet bodisi zgorel (globalno segrevanje), bodisi bo niže ležeče predele zalila voda (tajanje ledenikov), če se ne bomo takoj, ampak res takoj razogljičili.

Sekretar ZN je na enem od otokov obiskal neko zapuščeno priobalno hišo, se nastavil fotografom, z roko pokazal na poslopje in dejal: »Tisti, ki so živeli v teh hišah, so morali svoje domove preseliti dlje v notranjost zaradi dviga morske gladine in vse več neviht. Dvig morske gladine se pospešuje. Zdaj je dvojnik tistega, kar je bilo v 90. letih. Če ne bomo mogli ustaviti tega, kar se dogaja s podnebnimi spremembami, problem, ki ga vidimo na Samoi, ne bo ostal na Samoi.«

Njegova izjava ni dala miru Olu Sandstigu, švedskemu preiskovalnemu novinarju, tako da je odpotoval na otoke, da bi našel nesrečno družino, ki je živela v hiši, na katero je pokazal Guterres. Res je, voda je v tem delu sveta vse višja, ampak ne zaradi podnebnih sprememb, temveč zato (in to je dokazano), ker so nekateri otoki po potresu postali nestabilni in se počasi pogrezajo. Potresi in cunamiji namreč nimajo nobene zveze s podnebnimi spremembami; manipulacija prvega moža ZN je bila namenjena samo temu, da se podnebni alarmisti dokopljejo do 80 milijard dolarjev za razvoj, s katerimi razpolaga Mednarodni denarni sklad (MDS).

To pa ni bila edina laž, manipulacija ali namerno zavajanje, ki jih je razkrinkal Sandstig in svoje ugotovitve objavil na švedskem javnem radiu (Sveriges Radio). Raziskal je tudi trditev ZN oziroma njegovega sklada UNICEF, da vsako leto zaradi podnebnih sprememb umre 1,7 milijona otrok. Ko je vprašal švedsko podružnico sklada, ali lahko dokažejo trditev, je sledilo presenečenje – švedski UNICEF je takoj odstranil navedbo o krivdi podnebnih sprememb za smrt otrok in pojasnil: »V prejšnji različici članka je bilo navedeno, da 1,7 milijona otrok umre zaradi podnebnih sprememb. To ni pravilno, številka se nanaša na okoljske dejavnike, kot sta onesnaženost zraka in umazana voda.« Švedi so torej popravili svoje lažne trditve, tega pa ni mogoče reči za Guterresa, ki se na vprašanja švedskega novinarja ni odzval.

Ni niti pojasnil, od kod mu podatek, da se je »število vremenskih, podnebnih in z vodo povezanih nesreč v zadnjih 50 letih povečalo za faktor pet«. Ta navedba izhaja iz Svetovne meteorološke organizacije (WMO), ki je dokazano napačno predstavila nabor podatkov in promovirala lažno trditev, ki jo je naslovila »Združeni v znanosti«. To je ironija na kvadrat. Toda nikomur ni bilo mar, pomembno je bilo, da se sliši dovolj grozljivo, da podpihovalci katastrof, ki sami sebe imenujejo znanstveniki, in zanje krivijo podnebne spremembe, pridobijo sredstva za svoje nadaljnje lažne raziskave.

In če ZN na čelu z generalnim sekretarjem širijo lažne informacije o podnebnih spremembah in se ob tem zavedajo, da gre za politično agendo zastraševanja prebivalstva pred domnevno bližajočo se katastrofo, se postavlja pod velik vprašaj verodostojnost mednarodne organizacije. Norveški znanstvenik in profesor na Univerzi v Oslu Henrik Urdal se je zato vprašal: »Ali je sprejemljivo lagati za dober razlog?« Hotel je povedati (in tudi drugi), da tovrstna zavajanja, laži in manipulacije lahko označimo za korupcijo v imenu »plemenitih namenov«.

Današnji svet potrebuje še več preiskovalnih novinarjev, kot je Ola Sandstig. In pogumne medije, ki si razkrinkanje manipulacij in laži, ki prihajajo z »uglednih« mednarodnih institucij, kljub grožnjam upajo objaviti. Le tako bomo lahko spoznali, da podnebnim alarmistom in histerikom gre le za denar ne glede na posledice, ki jih povzročijo s svojimi lažmi.