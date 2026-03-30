Razkol med iranskim predsednikom ter poveljnikom IRGC?

Piše: C. R.

Washington Post je 29. marca poročal, da so združene sile od začetka vojne napadle štiri ključne iranske proizvodne obrate za balistične rakete in 29 izstrelišč raket. ISW-CTP je podobno zabeležil napade na več kot 20 raketnih oporišč med vojno.

Visoki uradniki Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) še naprej zavračajo zaskrbljenost iranskega predsednika Masouda Pezeshkiana glede iranskih gospodarskih razmer sredi iranske vojne z Združenimi državami in Izraelom. Protirežimski mediji so 28. marca poročali, da se Pezeshkian in poveljnik IRGC, brigadni general Ahmad Vahidi, vse bolj razhajata glede dejanj režima med vojno in naraščajočih gospodarskih in socialnih stroških vojne, pri čemer so se sklicevali na neimenovane obveščene vire.

Zdi se, da iranski režim igra na nacionalistična čustva, da bi rekrutiral pripadnike iranskega prebivalstva, ki bi mu pomagali ohranjati notranjo varnost. Časopis Wall Street Journal je 29. marca poročal, da je Iran začel rekrutacijsko kampanjo z imenom »Janfada« oziroma »Žrtvovanje življenja«, s katero želi rekrutirati prostovoljce za boj proti ameriškim silam v primeru ameriške kopenske operacije v Iranu, pri čemer se je skliceval na besedilno sporočilo, poslano iranskim uporabnikom mobilnih telefonov.

Rusija še naprej pomaga Iranu pri izvajanju napadov po Bližnjem vzhodu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija Iranu zagotavlja satelitske posnetke ameriških vojaških sredstev v regiji. Zelenski je dejal, da je Rusija 24. marca posnela satelitske posnetke ameriško-britanske baze v Diegu Garcii, 26. marca pa tudi letalske baze Incirlik v Turčiji, letalske baze Al Udeid v Katarju in naftnega in plinskega polja Shaybah v Savdski Arabiji. Ruska prizadevanja za fotografiranje teh lokacij kažejo, da Rusija pomaga Iranu pri napadih ne le na ameriške, temveč tudi na turške in britanske objekte. Iran je vse te lokacije napadel od začetka vojne.

Vir: Iran Update Special Report, March 29, 2026 | ISW