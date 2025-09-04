Računsko sodišče: Več kot pol milijarde evrov v skladu za obnovo ostalo nedotaknjenih

Piše: Moja Dolenjska

“Računsko sodišče je razkrilo, da se zbrana sredstva za naravne nesreče, ki so bila zagotovljena na skladu za obnovo in so konec leta 2024 znašala 531.682.145 EUR, še niso pričela porabljati.”

Tako je zapisano v danes objavljenem poročilu Računskega sodišča RS, ki je revidiralo predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in pravilnost izvršitve državnega proračuna za leto 2024.

Na to, da je vlada Roberta Goloba povsem neučinkovita pri sanaciji po poplavah avgusta 2023, opozarjajo tudi v opoziciji, stranka SDS pa je danes vložila tudi zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora.

Več o tem lahko preberete na povezavi: Vlada je dve leti po poplavah odpovedala – ljudje še vedno brez domov in ustreznih rešitev

Nekateri najbolj pripadni vladajoči koaliciji (Svobodi, SD in Levica) opoziciji ne verjamejo, morda pa bodo zdaj verjeli revizorjem računskega sodišča. Lanska več kot pol milijarde evrov vredna namensko vplačana sredstva za naravne nesreče, kamor sodijo tudi poplave, so ostala nedotaknjena. No, samo na ustreznem kontu.

Kar se tiče denarnega toka, pa so Golobovi ta denar lahko veselo porabljali za druge namene.

Poročilo Računskega sodišča: Revizija zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2024