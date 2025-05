Putin pridobiva čas za nadaljevanje vojne, članice EU potrdile 17. sveženj sankcij proti Rusiji

Piše: L. K.

Članice EU so danes potrdile 17. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je na družbenem omrežju X sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Uperjen je predvsem proti ruski naftni floti v senci.

Kot je zapisala Kallas, EU na črni seznam dodaja še okoli 200 tankerjev, ki se izogibajo omejitvam izvoza ruske nafte v tretje države. Države članice unije, katerih obrambni in zunanji ministri se danes sestajajo v Bruslju, so obenem sprejeli dodatne ukrepe, povezane z ruskimi hibridnimi grožnjami in kršenjem človekovih pravic. “V pripravi je še več sankcij proti Rusiji. Dlje ko bo nadaljevala vojno, ostrejši bo naš odgovor,” je na omrežju X poudarila Kallas.

Kot je še povedala Kallasova ob prihodu na zasedanje obrambnih ministrov, Bruselj pripravlja že nov sveženj ukrepov, saj je treba okrepiti pritisk na Rusijo.

Ponedeljkov pogovor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je jasno pokazal, da se Moskva ne strinja s prekinitvijo ognja. Dodala je, da se v EU vsi strinjajo, da mora unija okrepiti pritisk na Rusijo, če ne bo pristala na premirje.

Zelenski: Putin skuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes dejal, da z zaviranjem pogovorov o prekinitvi ognja Rusija skuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne v Ukrajini. “Jasno je, da Rusija poskuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne in okupacije,” je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski.