Protest profesorjev: Se vladno politiko še sme kritizirati?

Piše: Spletni časopis

Zaradi zahteve skupine političnih aktivistov, ki se razglašajo za Pravno mrežo za varstvo demokracije, da mora univerza ukrepati proti nekdanjemu poslancu in ministru LDS in Zares Mateju Lahovniku, ker je ta kritiziral vladno politiko uvoza bradatih otrok iz Palestine z denarjem davkoplačevalcev, ko ga ni za dolgotrajno oskrbo, je odprto pismo, s katerim branijo svobodo govora, podpisalo 22 profesorjev.

Lahovnikova kritika vlade je bila takšna:

Vladne stranke so pred tem s pomočjo aktivistov v raznih zavodih in društvih, ki jih plačujejo iz državnega proračuna, že izvedla obsežne čistke v medijih, v policiji in državnih podjetjih. Pravkar pa spreminjajo še medijski zakon, da bi omejila svobodo tiska in govora in finančno še dodatno udarile po medijih, ki si jih drznejo kritizirati, z davkoplačevalskimi milijoni evrov pa bi nagradile svoje propagandiste, ki so lastniki večine največjih medijev.

Odprto pismo je takšno:

Apeliramo na Komisijo, naj se ne ukvarja s politično korektnostjo zasebnih objav članov akademske skupnosti na družbenih omrežjih.

Neka nevladna organizacija je avgusta 2025 Komisiji za etična vprašanja Univerze v Ljubljani pomagala naznaniti rednega profesorja Univerze v Ljubljani dr. Mateja Lahovnika zaradi neke njegove družbeno kritične objave na omrežju X. Do te objave se tukaj ne opredeljujemo.

Ovadba pa predstavlja napad na svobodo govora univerzitetnega učitelja in poskus zlorabe Komisije. Tako Čikaška deklaracija (2014) kot Kalvenovo poročilo (1967) spodbujata zaposlene na univerzah, da se oglašajo v zvezi z družbenimi zadevami ter pričakuje od univerz, da so “dom in sponzor” družbeno kritičnih glasov.

Poslanstvo Komisije je, da obravnava etična vprašanja, ki so povezana s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom, ne pa politično discipliniranje članov akademske skupnosti ali skrb za njihovo politično korektnost. Organi, ki bi se ukvarjali s slednjim, v demokratično in svobodomiselno okolje ne sodijo.

Od Komisije pričakujemo, da bo, tudi v duhu avtonomije univerze, ovadbo ignorirala.