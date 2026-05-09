Pohod za življenje v Zagrebu: “Prvi korak je zakon! Življenje je dar, zaščitimo ga s pravičnim zakonom!”

Piše: C. R., STA

V Zagrebu je danes potekal t. i. pohod za življenje, na katerem so pozivali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Koordinatorka pohoda Željka Markić iz združenja V imenu družine se je ob začetku pohoda zavzela tudi za spremembe veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

“Želimo, da se z davkoplačevalskim denarjem podpirajo družine, ženske in otroci, da zakon ščiti življenje vsakega človeka in da Hrvaška vstopi v družbeni dialog ter sprejme zakon, ki temelji na znanosti. Znanost pa pravi, da se življenje začne ob spočetju in da je otrok, ki ga nosi ženska, človek,” je poudarila Željka Markić. Veljavni zakon pa je označila za komunističnega. Hvaška zakonodaja dovoljuje splav do desetega tedna nosečnosti.

Tokratni pohod za življenje je potekal pod geslom “Prvi korak je zakon! Življenje je dar, zaščitimo ga s pravičnim zakonom!”. Zbrani nosijo številne transparente, med drugim “Tudi življenja nerojenih so pomembna”, “Otrok 52 dni po spočetju kolca” ter “Ljubimo tako mamo kot otroka”.

Shoda se je udeležil tudi hrvaški minister za demografijo in migracije Ivan Šipić. “Želimo poslati jasno sporočilo, da si želimo Hrvaško, polno otrok, polno življenja in polno družin,” je dejal.

“Hodimo še naprej. Hodimo vse do zakona,” pa je pozval pevec Marko Perković Thompson, ki se je prav tako pridružil shodu. Dodal je, da je življenje božji dar, začne pa se s spočetjem. Na shodu so peli tudi pesmi tega hrvaškega pevca, ki velja za kontroverznega. Pohod za življenje bo v prihodnjih mesecih potekal še v 20 hrvaških mestih, še poroča Hina.