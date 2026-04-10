(PROTEST) Danes, 10. aprila, ob 15. uri, Veliki protikorupcijski shod pred DZ RS!

Piše: Aleš Primc Danes, v petek, 10.4., ob 15.00, vabljeni na Veliki protikorupcijski shod ob ustanovni seji Državnega zbora

Korupcija je rak rana Slovenije. Duši prihodnost mladih, družin in starejših. Ljudje na položajih, ki izvajajo koruptivne posle, so čedalje bolj predrzni in nasilni. Po volitvah hočejo skrajno levičarske stranke Svoboda, SD in Levica to temo pomesti pod preprogo. Tega ne smemo dovoliti.

Vabljeni, da se na dan, ko bo začel z delom novoizvoljeni Državni zbor, množično zberemo pred Državnim zborom in rečemo naš odločen: »NE, KORUPCIJI« ter spodbudimo poslanke in poslance, da tej temi posvetijo veliko pozornost.

Na shodu bodo spregovorili: Janez Janša, Boris Tomašič, Luka Simonič, Klea Jeretič, Karin Planinšek in Aleš Primc.