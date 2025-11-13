Propagandna ihta med pristaši državnega odločanja, kdo se sme ubiti

Piše: Spletni časopis

Po odrekanju pravice svobode izražanja in celo zmerjanju duhovnikov in vernih, ker so nadškof Stanislav Zore in duhovniki pozvali vernike h glasovanju proti odločanju države, kdo se bo lahko s pomočjo države sam ubil, smo priča novi manipulaciji zagovornikov vladnih strank.

Zdaj trdijo, da bomo na referendumu glasovali o pravici odločanja o svojem življenju. In to z zakonu, ki predvideva obsežen birokratski aparat, od lečega zdravnika do posebnih petčlanskih komisij, ki bo odločal, kdo se sme sam ubiti. Odločitev bo državna in ne od posameznika. Posameznik bo državo moral prositi.

Na zavajanje v oglasih je opozoril tudi Žiga Turk. Tako:

“Svobodno” se za samomore državljani odločajo že zdaj brez posebnega zakona, državnih dovoljenj in zdravnikov, ki ostro nasprotujejo vlogi, v katero jih potiska politika. Po številu samomorov smo v mednarodnih primerjavah celo v vrhu na svetu. Še posebej po samomorilnosti moških. O tem sicer javnost malo ve, policija ima namreč prepoved obveščanja javnosti o samomorih. Razlog je nekoliko domneva nevladnikov, da javno vedenje, da se samomori dogajajo, sproža dodatne samomore. Podobno ljudem oblasti prikrivajo množico posilstev deklet migrantov ali nasilje in kraje Romov. V tistih primerih pa zaradi varovanja zasebnosti kršiteljev zakonov. No, miru politikov pred besom javnosti, ker ne skrbijo za varnost.

Če večina na referendumu ne bo zavrnila zakona, se z dodatnimi samomori na mednarodnih lestvicah ne bomo zavihteli še višje. Po zakonu, o katerem odločamo, bodo namreč državni organi lagali, da teh državno dovoljenih samomorov ni bilo in da je bila razlog smrti huda bolezen.

Tako aktivisti za rešitev, ki so jo uzakonili poslanci Svobode, SD in Levice trdijo, da bo državno odločanje, kdo sme storiti samomor na državne stroške in z državno pomočjo, avtonomna odločitev posameznika o svojem telesu in življenju:

Kako hkrati odrekajo pravico do svobode govora duhovnikom in vernim, odločanje državnega birokratskega aparata pa razglašajo za odločitev posameznika, pa kaže ta objava:

Ko gre samomorilnost smo med prvimi 20 državami na svetu. Grok to nariše tako:

Lestvic je sicer več in uvrstitve naše države so nekoliko višje ali nižje, po vseh pa smo visoko. Eno od teh lestvic sem uporabil v odzivu na propagandno sporočilo anonimnega propagandista na spletu, z vzdevkom Rose, ki v njem uporablja podobno vulgarno besedo, kot je bila nekaj časa značilna za Mateja Rigelnika. Uporablja pa še propagando zavoda 8. marec, ki se s podporo največjih medijev silovito bori proti omejevanju izvrševanja splavov (odločanja o rojstvu otrok), ki jih, kar imamo državo, še nikoli nihče ni niti poskusil omejevati s spremembo ureditve.

Zakaj takšna propagandna ihta, ni povsem jasno. Saj se zdi, da bodo zagovorniki državnega izvajanja samomorov na referendumu z lahko slavili z veliko večino in se jim ni treba truditi. Večina volivcev državno izvedbo samomorov po raziskavah javnega mnenja podpira.

Na raziskave se sicer ni pametno zanašati. Na zadnjem referendumu o božjastnih privilegijih kulturnikov do najvišjih pokojnin, so povsem udarile mimo.

Zakonu, o katerem bomo odločali na referendumu, odločno nasprotujejo zdravniške organizacije, ker so vladne stranke v izvedbo državnih “prostovoljnih končanj življenja” z zastrupitvijo aktivno vključile zdravnike, ki morajo sodelovati v državnem postopku, komu bo dovoljen samomor in tudi pomagati pri zastrupljanju in nadzirati umiranje. Prisega, ki jo izrečejo ob začetku opravljanja poklica, jim to prepoveduje. Zakon, ki ga je z vetom ustavil že državni svet, določa tudi, da se bo v poročilu o vzroku smrti lažno zapisalo, da je šlo za neozdravljivo bolezen ali drugi trajno okvaro zdravja in ne zastrupitev in torej samomor.

Zaradi tega na lestvicah samomorilnosti ne bomo padli še nižje. Ker bomo lagali.

Tako so to, da se bo v poročilih in potrdilih lagalo o vzroku smrti, določili vladni poslanci:

Da država od strokovnjakov zahteva laganje o vzroku smrti z zakonom, je velika novost vladavine Svobode, SD in Levice in Roberta Goloba.