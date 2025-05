Primite se za denarnice: Golobova vlada načrtuje nakup še enega falcona, očitno ga Tina Gaber potrebuje za lete na Mallorco

Piše: Moja Dolenjska, C. R.



Potem ko je politika pred dobrim desetletjem komajda našla rešitev za rentabilnost pregrešno dragega letala falcon, za katerega je država odštela kar 33 milijonov dolarjev, zdajšnja vladna garnitura načrtuje nakup še enega takšnega ali podobnega letala. To je včeraj povedal obrambni minister Borut Sajovic.

Na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika na Brniku so namreč včeraj obeležili 10 let, odkar je posadka Slovenske vojske s falconom izvedla prvi prevoz organov za presaditev. Od takrat so s falconom opravili 118 prevozov organov. Falcon so uporabili v polovici primerov, ko je bilo treba po organ v tujino, so povedali.

Sajovic: En falcon je premalo

Pri tem je presenetil minister za obrambo Borut Sajovic, ki je povedal, da v času povečevanja izdatkov za obrambne zmogljivosti razmišljajo o tem, da bi se falconu pridružilo še eno letalo enakega tipa. “S tem bi povečali plovnost in zmogljivost,” je dejal. S tem je razkril, da v vladi razmišljajo o nakupu še enega falcona. Tokrat očitno pod krinko prevoza organov za presaditev, čeprav bi za takšne prevoze zagotovo zadoščalo že kakšno veliko manjše in cenejše letalo.

Takšna namera vlade se zdi v tem trenutku naravnost nora, če se samo spomnimo, kakšni zapleti so spremljali zdajšnjega falcona, katerega vzdrževanje je izjemno drago. Nekdanja vlada Janeza Drnovška je falcona kupila leta 2001 za takrat pregrešnih 33 milijonov dolarjev, tri leta pozneje pa je bil zaradi nerentabilnosti in izjemno dragega vzdrževanja dan v poslovni najem v ZDA. Pred tem so propadli tudi vsi poskusi, da bi letalo prodali.

Ko se je letalo leta 2009 vrnilo v Slovenijo, so se pojavile različne ideje o njegovi uporabi – od oddaje letala v najem pa do možnosti, da bi ga uporabljali najvišji državni funkcionarji. Na koncu je prevladala rešitev, da ga za izvajanje protokolarnih prevozov za uradne in delovne obiske v tujini uporabljajo člani vlade, poleg njih pa še predsednik republike, predsednik DZ, predsednik vlade, predsednik DS, predsednik ustavnega sodišča, predsednik vrhovnega sodišča in varuh človekovih pravic. Letalo so začeli uporabljati tudi za prevoz organov za presaditev in tako vsaj za silo zagotovili njegovo (sicer drago) rentabilnost.

Stroški falcona, če neuporabljen stoji v hangarju, po do zdaj javno predstavljenih podatkih znašajo okoli milijon evrov. Njegova uporaba se obrestuje, če se letalo uporablja med 350 in 400 ur na leto. Leta 2022 so s falconom opravili 144 letov. Čeprav natančnih podatkov o letalnih urah falcona ni, lahko ocenimo, da glede na število letov in povprečno trajanje posameznega leta (npr. 1–2 uri za regionalne lete in več za mednarodne) letalo falcon opravi približno 300–500 letalnih ur na leto. Ta ocena je primerljiva tudi z drugimi državami, ki uporabljajo podobna letala za vladne namene.

Slednje torej pomeni, da se uporaba falcona trenutno še komajda obrestuje, zato se zdijo razmišljanja o tem, da bi kupili še eno tako letalo, milo rečeno nora in nerazumljiva.

Ljudem prodajajo pravljice

“Gospa predsednikova @vladaRS si je očitno zaželela novega Falcona. In naenkrat bo to ključna investicija za Slovensko vojsko. Bomo prej na Mallorci. Ko je prvega Falcona kupovala ranjka LDS, so ljudem prodali pravljico o vožnji ranjencev. Sedaj pa o prevozu organov.”

Tako je ob novici, da vlada razmišlja (načrtuje) nakup novega letala za svoje potrebe, na omrežju X zapisal Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke.

Pri gospe predsednikovi je nedvomno imel v mislih Tino Gaber, spremljevalko Roberta Goloba, ki ji slednji nekritično izpolnjuje vse želje. Na naš račun, seveda. Golob in Gabrova sta se sicer vrnila iz dopusta na Mallorci, kamor sta odpotovala neposredno po pogrebu svetega očeta v Rimu. Menda utrujena od tamkajšnjega postopanja in fotografiranja za Instagram. Zanimivo pa je, da Gabrova o tem dopustu na španskem otoku ni objavila še nobene fotografije. Morda tudi zato, ker sta v Rim iz Slovenije odpotovala z redno letalsko linijo (s falconom je potovala Nataša Pirc Musar, čeprav bi lahko šli skupaj) in nato dejala, da bosta še nekaj dni zasebno ostala v Rimu. Nekateri so to povezovali z nakupovanjem.

Dejansko pa sta po informacijah iz naših zanesljivih virov po pogrebu takoj odletela na Mallorco. O tem molčita, molčijo pa tudi veliki slovenski mediji.