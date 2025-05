Prihaja račun za nezakonite odpovedi “nepravim” novinarjem na RTV Slovenija

Piše: Moja Dolenjska

Novo vodstvo RTV Slovenija, ki ga je po spremembi zakona o RTV Slovenija na nacionalni radioteleviziji nastavila vlada Roberta Goloba, je kmalu po zasedbi mest obračunalo z novinarji, ki so na RTV Slovenija prišli v času prejšnjega vodstva. Med drugim so več voditeljem odvzeli vodenje oddaj, ukinili oddajo Panorama, več novinarjem pa z grožnjo, da bodo sicer odpuščeni, ponudili v podpis nove pogodbe o zaposlitvi, v katerim so jim močno znižali plače.

Vse omenjeno početje je bilo s stališča delavske zakonodaje nezakonito, na kar so že takrat opozarjali sindikalisti in nekateri pravniki, zdaj pa bo odgovornim očitno račun izstavilo tudi sodišče.

Kot je namreč včeraj na Facebooku sporočil predsednik sindikata delavcev na RTV Slovenija Tom Zalaznik, je novinar Valentin Areh uspel s tožbo na delovnem sodišču. To je namreč ugotovilo, da je bila njegova odpoved nezakonita, saj RTV Slovenija ni zadovoljivo pojasnila, zakaj je Areha odpustila iz poslovnih razlogov. Ugotovilo je tudi, da zato Arehu delovno razmerje na RTV Slovenija ni nikoli prenehalo. Zalaznik je sicer pozneje objavo umaknil s pojasnilom, da zadeva še ni pravnomočna. RTV Slovenija se lahko namreč na odločitev še pritoži na višje delovno sodišče.

Areha, ki je do zdaj, tudi kot vojni dopisnik, delal za številne ugledne domače in tuje medije, je sicer novo vodstvo skušalo povsem degradirati. V podpis mu je ponudilo novo pogodbo, s katero ga bi uvrstilo v 34. plačni razred, ki ga imajo novinarji začetniki. Ker je Areh ni želel podpisati, ga je odpustilo iz poslovnih razlogov, pa čeprav je hkrati zaposlovalo nove novinarje.