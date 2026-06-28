Preminil je dolgoletni novinar, urednik in kolumnist Bogdan “Bogo” Sajovic

Piše: C. R.

Družina je sporočila, da je v poznih sobotnih urah svet zapustil dolgoletni novinar, kolumnist in urednik Bogdan “Bogo” Sajovic. Sajovic je dobrih šest desetletij delal in ustvarjal v slovenskem tisku, za kar je leta 2023 s strani Združenja novinarjev in publicistov prejel tudi častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo.

Svojo novinarsko zgodbo je pričel pri Delu, kjer je kasneje tudi dolga leta deloval kot urednik črne kronike. Tekom osemdesetih let je kot pomočnik urednika in urednik Pavlihe, s svojo ekipo razbijal mnoge tabuje tedanje komunistične družbe in bil dejaven član neformalne skupine alternativnih novinarjev, ki so razvijali koncept medijske svobode ter pluralizacije na Slovenskem. Tudi po upokojitvi je vztrajal s pisanjem kolumn. Bil je eden od ustanovnih članov revije Reporter, svojo kariero pa zaključil pri tedniku Demokracija, kjer je pisal vse do leta 2024.