Premier Janša: Slovenske prioritete v pogajanjih o proračunu EU prehranska, energetska in kibernetska varnost

Piše: STA; P.J.

V pogajanjih o dolgoročnem proračunu EU (MFF) za obdobje 2028-34 bodo za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba, je danes po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Pri tem ni želel vnaprej postavljati t. i. rdečih črt.

“Kar se nas tiče, je jasno, da so tukaj ključne prioritete ali pa ključni izzivi, na katere države članice, vključno s Slovenijo, odgovarjamo tudi s sedemletnim finančnim načrtom, prehranska varnost, energetska varnost, kibernetska varnost, pa tudi obramba kot taka,” je po srečanju s Costo povedal Janša.

Med preostalimi prednostnimi nalogami, ki se morajo odražati v prihodnjem MFF, pa so po njegovih besedah še gospodarska konkurenčnost, inovacije in industrijska transformacija. Če se namreč ne ustvarja nova vrednost oziroma če ni denarja, tudi za prej naštete prioritete ni dovolj virov, je dejal.

“Tako da oboje skupaj, če potegnemo črto, zagotavlja prvič varnost in drugič pogoje za normalen razvoj,” je poudaril premier.

Izpostavil je pomen evropske kohezijske politike, ki po njegovem mnenju prispeva tudi k enotnosti znotraj Evropske unije ter izkoriščanju potencialov, ki jih imamo.

Glede t. i. novih lastnih virov financiranja evropskega proračuna je medtem Janša povedal, da morebitno znižanje deleža pobranih carin, ki pripade državam članicam, ni v interesu Slovenije.

Vsaka država članica EU ima svoje interese in svoje posebnosti, zato je pomembno, da je celoten večletni finančni okvir oblikovan uravnoteženo in da odgovarja na skupne evropske izzive ter upošteva prioritete vseh držav članic. Pri tem je treba zagotoviti dovolj sredstev za… pic.twitter.com/oLky7eA96n — Janez Janša (@JJansaSDS) September 4, 2026

Pri tem sicer ni želel postavljati t. i. rdečih črt oziroma govoriti o stališčih, pri katerih Slovenija v pogajanjih ni pripravljena popustiti.

Predsednik Evropskega sveta, ki je približno na polovici svoje turneje po prestolnicah EU, je pojasnil, da tudi drugi voditelji v nasprotju s pogajanji o trenutno veljavnem MFF tokrat ne postavljajo rdečih črt.

Med skupnimi prednostnimi nalogami EU je izpostavil konkurenčnost evropskega gospodarstva, obrambo, varnost in odpornost, pri čemer pa po njegovih navedbah vse članice razumejo, da je treba ohraniti evropsko kohezijsko in skupno kmetijsko politiko.

Glede črpanja sredstev iz evropskega sklada za konkurenčnost, do katerih bi lahko imela manjša podjetja in raziskovalni inštituti zaradi t. i. merila odličnosti otežen dostop, pa je poudaril, da pri odličnosti “ne moremo govoriti o dveh, treh ali štirih državah”. “Govoriti moramo o 27 državah članicah,” je dejal.

Premier 🇸🇮 @JJansaSDS: Glede na dosedanji potek pogajanj smo optimistični, da bo dogovor mogoče doseči do konca tega leta. To bi bil pomemben dosežek in dobra popotnica za Evropsko unijo. Zahvaljujem se predsedniku Evropskega sveta in vsem, ki si prizadevajo za uspešen potek… pic.twitter.com/7fNSVnGIyt — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 4, 2026

“Govorimo o nemškem avtomobilu, rezervni deli pa so izdelani v državah, kot sta Slovenija in Portugalska, pa tudi povsod drugod,” je ponazoril Costa.

Kot je povedal, je treba vzpostaviti resnično evropske dobavne verige, spodbujati konzorcije podjetij in raziskovalne mreže, da bi lahko izkoristili ves evropski talent, ki ga EU potrebuje za okrepitev konkurenčnosti.

Pri tem je za zgled postavil lanskega zmagovalca lige prvakov iz Francije Paris Saint-Germain, ki ne more igrati zgolj s francoskimi nogometaši, ampak potrebuje tudi igralce iz drugih držav.

Costa je tako zaključil drugi teden svoje turneje po evropskih prestolnicah, na kateri s predsedniki vlad in držav članic razpravlja predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Voditelji morajo dogovor po njegovih besedah skleniti do konca leta, saj bi lahko drugače v začetku leta 2028 prišlo do motenj v evropskem financiranju.

Predsednik 🇪🇺 Evropskega sveta @eucopresident: Ste eden najbolj izkušenih predsednikov vlad. To je za vas velika odgovornost. Računamo na vašo modrost in izkušnje, da skupaj napredujemo v naši Evropski uniji. pic.twitter.com/PcWQgzcIVL — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 4, 2026

Janša je dejal, da je glede na potek pogajanj in njihovo vodenje s strani predsednika Evropskega sveta optimističen, da jim bo to tudi uspelo.

Sogovornika sta med drugim govorila še o širitvi EU, pri čemer se je Costa Sloveniji zahvalil za neomajno podporo približevanju držav Zahodnega Balkana, pa tudi Ukrajine in Moldavije, uniji.