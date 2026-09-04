Slovenija z nadpovprečno rastjo trgovine na drobno v EU

Piše: STA; P.J.

Obseg prodaje v trgovini na drobno se je julija v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,6 odstotka in v EU za 0,4 odstotka, na medletni ravni pa povečal za 0,6 oziroma 1,0 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je imela medtem 1,7-odstotno mesečno in 5,1-odstotno medletno rast.

V evrskih državah se je julija v mesečni primerjavi prodaja pogonskih goriv v povprečju skrčila za 0,8 odstotka, prodaja neživilskih izdelkov pa za 1,4 odstotka. Prodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov se je na drugi strani okrepila za 0,4 odstotka. V EU je prodaja tako pogonskih goriv kot prodaja neživilskih izdelkov na mesečni ravni nazadovala za 1,1 odstotka, prodaja hrane, pijač in tobačnih izdelkov pa se je povečala za 0,3 odstotka.

Med državami članicami, za katere je Eurostat imel podatke, se je obseg trgovine na drobno julija na mesečni ravni najbolj zmanjšal v Nemčiji (-3,4 odstotka), Španiji (-0,9 odstotka), Italiji in na Poljskem (v obeh -0,3 odstotka). Največje rasti so zaznali v Latviji (+2,5 odstotka), na Cipru (+2,0 odstotka) in v Luksemburgu (+1,8 odstotka). V Sloveniji so statistiki julija glede na junij zaznali rast trgovine na drobno za 1,7 odstotka. Na medletni ravni je bila rast 5,1-odstotna.