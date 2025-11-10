e-Demokracija
11.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(PREJELI SMO) Vabilo na pogovorni večer v Tinje: Jezik je duša naroda

FokusPrejeli smo

Piše: C. R. 

Sodalitas Tinje, Rodna zemlja in KKZ v Katoliškem domu prosvete v Tinjah 17. novembra ob 18.00 uri prirejajo pogovor z naslovom Jezik je duša naroda, slovenščina v družini in družbi.

Pogovarjali se bodo o odnosi do slovenskega jezika in o tem, koliko se zavedamo njegove ogroženosti. Sodelujoči bodo spregovorili o lastnih izkušnjah, izzivih in novih možnostih: “

“Na Koroškem poznamo skrb za svoj jezik, kakšno je stanje v samostojni Sloveniji dobrih 30 let po ustanovitvi lastne države?”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025