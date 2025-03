(PREJELI SMO) V spomin na Franceta Tomšiča (1937 – 2010)

Piše: Natalija Berlec, Občinski odbor SDS Kamnik

Letošnje leto sovpada s 15. obletnico smrti Franceta Tomšiča, velikega borca za delavske pravice, parlamentarno demokracijo in samostojno Republiko Slovenijo.

Rodil se je v Šmarci, kjer je obiskoval Osnovno šolo, nato nižjo gimnazijo v Kamniku in zatem industrijsko šolo v Kranju. Izobraževanje je nadaljeval v Ljubljani in leta 1963 diplomiral na Strojni fakulteti. Po končanem študiju se je zaposlil na Inštitutu Jurija Vege, poklicna pot ga je vodila v Nemčijo. Leta 1976 se je vrnil v Slovenijo in zaposlil v Litostroju. Spoznal je, kako neučinkovit in nepravičen je samoupravni socializem, saj je bila delavcem, kljub t. i. enakosti, odvzeta možnost soodločanja. V Litostroju je postal predsednik sindikata Inštituta za razvoj, raziskovanje in projektiranje.

Leta 1986 se je skupaj s sokrajani uprl lokalni oblasti, ki je želela razlastiti levi breg reke Kamniške Bistrice, s čimer bi okoli 1000 lastnikom odvzeli lastništvo. Postal je začetnik dejanj, ki so nakazovala smer postopne demokratizacije Slovenije. Sindikalno-politično udejstvovanje je nadgradil med 9. in 15. decembrom 1987, ko je v Litostroju prišlo do prve prelomne stavke v Jugoslaviji. V Cankarjevem domu je bil ustanovljen prvi povojni nerežimski sindikat, oblikovali so se tudi zametki nepartijske opozicijske stranke. Vodenje tega dogajanja je prevzel Tomšič. 15. decembra 1987 je s somišljeniki ustanovil iniciativni odbor kasnejše Socialdemokratske zveze Slovenije, predhodnice današnje Slovenske demokratske stranke. Odigral je zgodovinsko vlogo glasnika korenitih družbenih sprememb, bil voditelj od režima neodvisnih sindikatov, bolj delavskih, in eden od pobudnikov vzpostavitve socialnega dialoga. Bil je eden od stebrov prenove družbenega reda in slovenske osamosvojitve, zato ga uvrščamo med ustanovne očete naše države.

V Slovenski demokratski stranki se vsako leto ob obletnici njegove smrti spominjamo njegovega dela. OO SDS Kamnik s polaganjem cvetja na njegovem grobu obeleži spomin nanj.

Zaradi boja Tomšiča za delavske pravice, za parlamentarno demokracijo ter njegovi neomajni volji, ki nas je posredno vodila do največjega uspeha v zgodovini naroda – do samostojne, demokratične Republike Slovenije, sva občinska svetnika SDS dala pobudo, da se v letošnjem letu postavi spomenik našemu rojaku Francetu Tomšiču.