(PREJELI SMO) Ukrajinci na na shodu v Ljubljani: “Hvala Sloveniji za podporo!”

Piše: I. S.

Včeraj, ob četrti obletnici ruske obsežne invazije na Ukrajino, se je ukrajinska skupnost v Sloveniji zbrala v Ljubljani, da bi Evropo spomnila: obstajamo, borimo se za svojo in vašo svobodo, imamo pravico do svojega mirnega doma in si prizadevamo za pravičen mir!

Več kot dvesto ljudi je prišlo podpret naše zahteve – trajen in pravičen mir za Ukrajino, vrnitev ukrajinskih otrok, izpustitev vojnih ujetnikov, kaznovanje vseh vojnih zločincev ter odškodnino Ukrajini za vso grozo in teror, ki ju je Rusija prinesla v našo državo.

Leto 2025 je bilo najtežje v vseh 12 letih vojne. Sistematični ruski napadi na energetsko infrastrukturo so v zimskih mesecih pri -20°C pustili milijone ukrajinskih civilistov brez ogrevanja in elektrike – prakso, ki jo lahko imenujemo genocid z mrazom. Tudi število civilnih žrtev je močno naraslo, humanitarne razmere v Ukrajini pa so se dodatno poslabšale.

Po podatkih Misije ZN za spremljanje človekovih pravic in posodobljenih poročilih za leto 2025 se je število civilnih žrtev v Ukrajini (mrtvih in ranjenih) v primerjavi z letom 2024 povečalo za 31%.

V primerjavi z letom 2023 se je število žrtev v letu 2025 povečalo za 70%.

ZN so leto 2025 prepoznali kot najsmrtonosnejše leto za civiliste v Ukrajini od leta 2022.

Z vsakim letom nas podpira vse več Slovencev, včeraj pa jih je bilo rekordno veliko. Prav prisotnost Slovencev pomeni podporo in resnično moč enotnosti. Občutek, da nismo sami, nam daje moč, da nadaljujemo boj za svobodo in neodvisnost.

Ukrajince v Sloveniji so prišli podpret veleposlanik Ukrajine v Sloveniji gospod Petro Bešta, predstavniki češkega veleposlaništva ter številni drugi prijatelji Ukrajine iz različnih držav.

Na dogodku smo zbrali veliko donacij, ki bodo predane slovenski Karitas, ki trenutno zbira sredstva za generatorje za Ukrajino.

Po shodu in govorih so se Ukrajinci tradicionalno sprehodili po Ljubljani in vzklikali: »Hvala Sloveniji za podporo.«