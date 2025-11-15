(PREJELI SMO): SDS vabi na dogodke in pogovorna omizja v prihodnjih dneh

Piše: C. R.
Vljudno vabimo na naslednje dogodke, ki jih SDS organizira v naslednjih dneh, več informacij najdete na priloženih povezavah:
Proti pomoči pri samomoru – Pivka (16.11.2025)
Proti pomoči pri samomoru – Celje (17.11.2025)
Pogovorno omizje: Podjetniki želimo spodbudno davčno zakonodajo – Škofljica (18.11.2025)
Proti pomoči pri samomoru – Novo mesto (18.11.2025)
MO SDS: Proti zakonu, ki ponuja smrt namesto pomoči (19.11.2025)
Pogovorno omizje: Podjetniki želimo spodbudno davčno zakonodajo – Trzin (19.11.2025
Proti pomoči pri samomoru –Trbovlje (19.11.2025)