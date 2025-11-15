e-Demokracija
(PREJELI SMO): SDS vabi na dogodke in pogovorna omizja v prihodnjih dneh

FokusPrejeli smo
foto: Freepik

Piše: C. R. 

Vljudno vabimo na naslednje dogodke, ki jih SDS organizira v naslednjih dneh, več informacij najdete na priloženih povezavah:

Proti pomoči pri samomoru – Pivka (16.11.2025)

Proti pomoči pri samomoru – Celje (17.11.2025)

Pogovorno omizje: Podjetniki želimo spodbudno davčno zakonodajo – Škofljica (18.11.2025)

Proti pomoči pri samomoru – Novo mesto (18.11.2025)

MO SDS: Proti zakonu, ki ponuja smrt namesto pomoči (19.11.2025)

Pogovorno omizje: Podjetniki želimo spodbudno davčno zakonodajo – Trzin (19.11.2025

Proti pomoči pri samomoru –Trbovlje (19.11.2025)

 

