(PREJELI SMO) NSKS: Zmanjševanje manjšinske podpore je sramota

Piše: NSKS

Avstrijska zvezna vlada želi zaradi konsolidacije proračuna zmanjšati tudi podporo narodnim skupnostim, in to v jubilejnem letu 70. obletnice Avstrijske državne pogodbe in pred prihajajočo 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih prihodnje leto.

Od zadnje inflacijske prilagoditve podpor za narodne skupnosti se sredstva, zlasti za priznane avtohtone narodne manjšine v Avstriji, niso več povišala, čeprav je prišlo do prilagoditve zaradi inflacije na vseh drugih področjih avstrijske družbe. Od javnih uslužbencev do delavcev v modrih in belih ovratnikih je bilo opazno prilagajanje plač stopnji inflacije. Splošna družbena ureditev očitno ne velja za narodne skupine.

Nagovori ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne 8. maja in slovesnost ob 70. obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije 15. maja še niso docela izzveneli. Namesto da bi Republika Avstrija dala viden signal glede na desetletja zanemarjanja, da bi popravili škodo, in dolgoletno nepopolno izvajanje zaščitnih določil 7. člena Avstrijske državne pogodbe in asimilacijske politike, se zdaj načrtuje krčenje sredstev za narodne skupnosti.

Narodni svet koroških Slovencev zato nujno priporoča, da se podpora narodnim skupnostim ne zmanjša in da se namesto tega zagotovi večja podpora narodnim skupnostim, da se okrepita raznolikost in zaščita manjšin v Avstriji.

