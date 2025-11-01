(PREJELI SMO) Narod, ki spoštuje svoje mrtve, ostaja živ. Kdor pa pretrga vez s preteklostjo, izgubi korenine.

Piše: Krščanski forum SDS

V prvih dneh novembra se slovenski narod znova zbere ob svetlobi sveč in tišini pokopališč. Na praznik vseh svetih in na dan spomina na mrtve se spominjamo svojih dragih, ki so že prestopili prag večnosti. To niso le dnevi žalosti, so dnevi vere, hvaležnosti in upanja.

Sveča, ki jo prižgemo, je znamenje, da tema nima zadnje besede. V veri v vstajenje izrekamo svojo pripadnost življenju, ki presega čas in prostor. Spomin na pokojne je hkrati spomin na lastno poklicanost k večnosti in k svetosti, ki se uresničuje v vsakdanjem življenju.

Svetost kot klic vsakega človeka

Praznik vseh svetih nas opominja, da svetost ni rezervirana za redke izbrance, temveč je cilj vsakega kristjana. Svetniki so ljudje, ki so sredi sveta ostali zvesti Bogu, resnici in ljubezni. To so ljudje, ki so verjeli, tudi ko je bilo težko, ki so vztrajali, tudi ko so bili osamljeni. Tudi slovenska zgodovina je prežeta s takšnimi svetniki, nekateri so razglašeni, mnogi pa ostajajo neznani, zapisani le v Božje srce in v spomin svojih domačih.

Njihova svetost je tiha, a močna. Naj bo navdih tudi nam, da bi v družini, skupnosti, družbi in narodu iskreno živeli svojo vero. Kajti resnična prenova naroda se vedno začne v srcu človeka, v njegovi sposobnosti za resnico, poštenost in usmiljenje.

Spomin, ki ohranja narod

Ob dnevu spomina na mrtve ne prižigamo sveč le zaradi čustva, temveč iz globoke hvaležnosti. V teh dneh se spominjamo staršev, starih staršev, vseh, ki so z delom, vero in pogumom gradili našo domovino. Spominjamo se tudi tistih, ki so v težkih časih ohranili slovensko besedo, vero in narodnost.

Narod, ki spoštuje svoje mrtve, ostaja živ. Kdor pa pretrga vez s preteklostjo, izgubi korenine. V tem smislu praznik vseh svetih in dan spomina na mrtve nista le osebna, temveč tudi narodna praznika. Spomin na umrle nas povezuje v skupnost, ki presega čas, v verigo rodov, v kateri ima vsak človek svoje mesto in dostojanstvo.

Luč upanja v današnjem času

V času, ko svet preizkuša nemir, vojne, negotovost in izgubo duhovnih vrednot, nas ti prazniki vabijo, da se ustavimo in znova poiščemo temelj. Ta temelj je vera v Boga, ki daje smisel življenju in smrti. Brez Boga človek hitro zaide v praznino, brez duhovne razsežnosti družba izgubi sočutje, resnico in pravo svobodo.

Krščanski forum SDS ob tem izreka hvaležnost vsem, ki v današnjem času s svojo vero, družinsko zvestobo, poštenim delom in ljubeznijo do domovine ohranjajo moralne temelje našega naroda. Slovenci smo narod, ki je preživel zaradi moči vere in skupnosti, zato moramo te vrednote tudi danes ohranjati in krepiti.

Poklon žrtvam in molitev za spravo

Spominjamo se tudi vseh žrtev, ki so padle v vojnah, preganjanjih in ideoloških spopadih 20. stoletja. Na vseh straneh naših pokopališč so grobovi, ki pričajo o bolečih razdelitvah, a tudi o neizmerni želji po svobodi in resnici. Samo resnica in odpuščanje vodita do prave sprave. Ob tem dnevu zato prosimo, da bi se v našem narodu utrdila zavest o dostojanstvu vsakega človeka, živih in umrlih.

Pogled naprej, pogled k življenju

Sveče, ki gore ob grobovih, niso le simbol spomina, temveč tudi obljuba življenja. Vsaka plamenka govori o upanju, da je ljubezen močnejša od smrti. Ta vera nas povezuje, vernike, domoljube, vse ljudi dobre volje.

Naj nas praznik vseh svetih in dan spomina na mrtve poveže v skupni molitvi za naš narod in vse, ki so že odšli. Naj nas spomin na njih navdihuje, da bomo tudi mi pustili sled dobrote, miru in poguma.

»Blagor tistim, ki so čistega srca, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8)