(PREJELI SMO) Humanitarna kampanja – Mladi za Ukrajino: »Ko gre za mir in solidarnost, ni prostora za delitve«

Piše: Društvo Razom

V času, ko svet pretresajo vojne, podnebne krize in politične napetosti, se je v Sloveniji začela humanitarna kampanja »Mladi za Ukrajino«, v kateri so se prvič skupaj povezale mladinske politične organizacije Mlada Slovenija, Slovenska demokratska mladina in Mladi forum Socialnih demokratov, pod častnim pokroviteljstvom Mladinskega sveta Slovenije in v sodelovanju z Društvom Ukrajincev v Sloveniji – Razom.

Mi, mladi, odraščamo v svetu, ki prepogosto pozabi, da je treba vrednote, kot so mir, svoboda in solidarnost, neprestano negovati in se zanje boriti. Naše sporočilo je jasno – ko govorimo o teh vrednotah, prostora za politične delitve ni več. Zato smo se odločili stopiti skupaj, preseči politične in ideološke razlike ter pomagati tistim, ki trpijo krivice vojn. S konkretnimi dejanji pokažemo, da nikoli ne bomo zapadli v nasilje in sovraštvo ter da vidimo prihodnost v solidarnosti

Ruska vojna v Ukrajini divja že več kot 10 let in vsak dan zaradi nje trpijo in umirajo nedolžni ljudje. Žal pa so kljub temu brezmejnemu uničenju in trpljenju, zaradi dolžine konflikta in kaotičnega stanja sveta, mnogi na Ukrajino pozabili. Kot predstavniki novih politično aktivnih generacij, želimo Mladi za Ukrajino ponovno usmeriti pozornost na to vojno in spodbuditi ljudi, da pomagajo tistim v stiski.

Humanitarna akcija, ki jo koordinira Društvo Ukrajincev v Sloveniji – Razom, bo zbirala finančna sredstva za nakup medicinske opreme in generatorjev, namenjenih civilnemu prebivalstvu v severovzhodni regiji Sumi v Ukrajini. Zbiranje poteka prek posebnega humanitarnega računa Društva Razom:

TRR SI56 0284 3026 6730 974.

Pomoč bo ob podpori Veleposlaništva Ukrajine v Sloveniji dostavljena neposredno dobrodelni organizaciji “Vozzednannya” (Возз’єднання – Združitev), ki na terenu pomaga lokalnim prebivalcem in zdravstvenim ustanovam.

S kampanjo Mladi za Ukrajino želimo dokazati, da solidarnost nima politične barve in da lahko mladi z zgledom, povezovanjem in dejanji pokažemo, da je sočutje močnejše od sovraštva.