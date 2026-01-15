(PREJELI SMO) Druga obletnica stavke – neizpolnjena podpisana sporazuma in zdravstveni steber brez rešitev

Piše: C. R.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, ob drugi obletnici začetka zdravniške stavke opozarja, da ključne težave, zaradi katerih je bila stavka razglašena, ostajajo nerazrešene. Vlada ni izpolnila danih zavez iz dveh podpisanih sporazumov, zdravstveni plačni steber ostaja brez vsebin.

Izvajanje stavke je bilo z grobimi in neustavnimi zakonodajnimi omejitvami v praksi onemogočeno. Po začetnih omejitvah z vladno uredbo je bila pravica do stavke onemogočena z zakonskimi določbami, ki predstavljajo unikum v evropskih demokracijah. Takšne posege so kot nesprejemljive označile tudi mednarodne zdravniške organizacije, med njimi FEMS. Ustavno sodišče o ustavnosti teh zakonskih sprememb še vedno ni odločilo – sindikat Fides na odločitev čaka že več kot leto in pol.

Tudi v izrazito omejenemu prostoru za delovanje je sindikat v okviru stavkovnih pogajanj dosegel nekatere konkretne premike. Med drugim je bila vzpostavljena celotna zdravniška karierna pot, odpravljene so bile dolgoletne krivice zdravnikom, ki so ostajali pod plačnim stropom, zaščiteni so bili mladi specialisti pri prenosu napredovanj, delno so se zmanjšala nesorazmerja pri vrednotenju delovnih mest zdravnikov in zobozdravnikov, izboljšano je bilo vrednotenje nadurnega dela nad zakonskimi omejitvami ter omogočeno sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi brez dodatne davčne obremenitve. To dokazuje, da stroka ves čas konstruktivno ponuja rešitve.

Pri t. i. plačni reformi javnega sektorja po oceni sindikata ne gre za reformo. Zamujena je bila edinstvena priložnost, da bi se po štirinajstih letih, ko se je končno odprlo vprašanje plačnega sistema javnega sektorja, celovito uredil plačni sistem. Namesto nujnih vsebinskih sprememb se je žal ohranila plačna uravnilovka, tog in nefleksibilen sistem, ki je javni zdravstveni sistem potisnil v stanje popolne ohromelosti.

Brez vsebin v zdravstvenem stebru po oceni sindikata Fides ni mogoče zagotoviti ustreznih pogojev za delo zdravnic in zdravnikov ter ostalih zaposlenih v zdravstvu ter ob tem zagotoviti privlačnosti poklica za mlade. Število zdravnikov na prebivalca v Sloveniji ostaja močno pod evropskim povprečjem, kar dolgoročno ogroža dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe.

Zdravstveni plačni steber je brez vsebin, variabilni del plače, ki bi moral začeti veljati 1. januarja 2026, pa je ostal nedefiniran. Fides je že 19. septembra 2025 vladni pogajalski skupini uradno in formalno posredoval celovit predlog meril in kriterijev za variabilno nagrajevanje, vendar se vlada nanj ni odzvala. Zaradi kršitev določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ) je sindikat 9. januarja 2026 sprožen postopek pomirjevanja, sindikat pa bo v zvezi s tem uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Posebej zaskrbljujoče ostajajo posledice spornih določb novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki jih Fides izpodbija na Ustavnem sodišču. Zakon po mnenju sindikata in vidnih pravnih strokovnjakov krši najmanj tri ustavno zagotovljene pravice – pravico do svobode dela, pravico do svobodne gospodarske pobude ter pravico do enakega varstva pravic.

Sindikat hkrati opozarja, da se javni zdravstveni sistem sooča z izjemno nestabilnimi in negotovimi razmerami, kakršnih v Sloveniji ne pomnijo. Odsotnost jasnih sistemskih usmeritev, neizpolnjevanje dogovorov in nenehno odlašanje z rešitvami poglabljajo krizo v zdravstvu ter resno ogrožajo njegovo delovanje.

Predsednik sindikata Fides Damjan Polh ob obletnici poudarja: »Dve leti po začetku zdravniške stavke ugotavljamo, da ključne težave, zaradi katerih se je stavka sploh začela, ostajajo nerazrešene. Vladna pogajalska skupina še vedno nima vsebinskega mandata za pogajanja, zdravstveni plačni steber ostaja brez dejanskih vsebin, naši predlogi so prezrti in ostajajo brez odgovora. Sistem ob tem razpada zaradi škodljivih in nepremišljenih vladnih zakonodajnih posegov – kljub temu zdravnice in zdravniki vsak dan dajemo vse od sebe, da ohranimo dostopno in varno obravnavo. Stavka je izraz skrbi za prihodnost javnega zdravstva. Še vedno čakamo na odločitev Ustavnega sodišča o omejitvi pravice do stavke – že več kot leto in pol.«

Polh dodaja, da zdravniki vztrajajo: »A zdravniki kljub vsemu vztrajamo v prizadevanjih za kakovostno in vzdržno javno zdravstvo in pri zahtevi za pogoje dela, ki omogočajo odgovorno opravljanje našega dela. Ker si vsak bolnik zasluži dostopno, varno in strokovno obravnavo. Ker brez sistemskih rešitev javni zdravstveni sistem ne bo preživel. In ker si tudi zdravniki in ostali zdravstveni delavci zaslužimo sprejemljive pogoje dela in spoštovanje. Razmere v javnem zdravstvu še nikoli niso bile tako kaotične in negotove kot so zdaj. Če se ne odpravi škodljivih zakonskih eksperimentov in se ne začne resen in iskren dialog, bodo posledice javnega napadanja, zmerjanja in žaljenja zdravnikov ter slabih odločitev predsednika vlade – žal – nosili pacienti. In jih že danes.«

Sindikat Fides ostaja odprt za dialog, vendar pričakuje sogovornika s politično voljo in mandatom za vsebinska pogajanja. Vlada mora prenehati povzročati dodatno škodo javnemu zdravstvenemu sistemu, ki še deluje predvsem zaradi predanosti in preobremenjenosti ljudi, ki v njem delajo.

Za demokratično pravno državo je nujna jasna ponastavitev ustavno spornih zakonskih rešitev in odprava krivic, ki so jih povzročile zakonodajne spremembe. Le z iskrenim in kredibilnim sogovornikom na strani vlade se lahko v sindikatu začnejo resno in odgovorno pogajati o prihodnosti javnega zdravstva.