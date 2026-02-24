(PREJELI SMO) Danes popoldne bo v Ljubljani shod v podporo Ukrajini

Piše: C. R.

Shod v podporo Ukrajini, ki ga ob četrti obletnici ruske invazije na Ukrajino organizira Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom, bo danes ob 18. uri na Mestnem trgu v Ljubljani. Društvo Razom vabi vse podpornike Ukrajine na miren shod.

Udeležil se ga bo tudi ukrajinski veleposlanik Petro Bešta, so sporočili iz Društva Ukrajincev v Sloveniji Razom.

Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom je v sporočilu za javnost zapisalo:

“Na četrto obletnico obsežne ruske agresije se bomo zbrali v podporo Ukrajini. Naš skupni poziv ostaja jasen: pravičen in trajen mir, ki temelji na mednarodnem pravu, odgovornosti za zločine ter spoštovanju suverenosti Ukrajine.

Leto 2025 je bilo najtežje v vseh 12 letih vojne. Sistematični ruski napadi na energetsko infrastrukturo so v zimskih mesecih pri -20°C pustili milijone ukrajinskih civilistov brez ogrevanja in elektrike – prakso, ki jo lahko imenujemo genocid z mrazom. Tudi število civilnih žrtev je močno naraslo, humanitarne razmere v Ukrajini pa so se dodatno poslabšale.

Po podatkih Misije ZN za spremljanje človekovih pravic in posodobljenih poročilih za leto 2025 se je število civilnih žrtev v Ukrajini (mrtvih in ranjenih) v primerjavi z letom 2024 povečalo za 31%.

V primerjavi z letom 2023 se je število žrtev v letu 2025 povečalo za 70%. ZN so leto 2025 prepoznali kot najsmrtonosnejše leto za civiliste v Ukrajini od leta 2022.

Naše zahteve: – Več sankcij proti Rusiji! Končajmo z odvisnostjo od ruske energije! – Več orožja za Ukrajino – moramo se biti sposobni braniti pred ruskimi okupatorji. – Vrnite naše otroke! Rusija je nezakonito deportirala skoraj 20 tisoč mladih Ukrajincev. Nobenega mednarodnega sodelovanja z Rusijo, dokler ne vrne ukradenih otrok!”

Begunci si želijo domov – v mirno in varno Ukrajino!

“Ukrajinski begunci, ki danes živijo v Sloveniji in drugod po Evropi, si močno želijo vrnitve domov – v mirno, varno in svobodno Ukrajino. Vojna nikomur ne prinese nič dobrega, vsi smo izčrpani tako psihično kot fizično, zato sta mednarodna podpora in odločna reakcija sveta nujni zdaj še bolj kot prej.

Hvaležni smo Sloveniji za njeno dolgoletno podporo naši državi in našim ljudem in veliko nam pomeni, da nam stojite ob strani,” so še zapisali v Društvu Ukrajincev v Sloveniji Razom v sporočilu za javnost ob današnjem shodu v podporo Ukrajini, ki bi danes ob 18.00 na mestnem trgu v Ljubljani.

Molite za Ukrajino

Danes Ukrajinci obeležujejo tudi Nacionalni dan molitve za Ukrajino. Društvo Razom je ob tem zapisalo:

“Med vojno smo videli, da je molitev skrivnost odpornosti ukrajinskega ljudstva. Naj torej ta dan molitve postane čas obnove naše moči, zavedanja našega poslanstva, tega, kaj mora vsak od nas storiti, da bi branil suverenost in ozemeljsko celovitost domovine.

Molitev je posebna moč, ki nam pride skozi komunikacijo z Bogom. Naj nas ta dan vse združi, naj nam pomaga odložiti notranje spore, da bomo skupaj stali pred Božjim obličjem in ga prosili za mir za Ukrajino. Naj postanemo še bolj enotni in močni skozi molitev za Ukrajino.

Na te dni se zahvaljujemo tudi našim branilcem in branilkam, prostovoljcem, zdravnikom, kaplanom in vsem, ki približujejo zmago.

Spominjamo se padlih junakov, molimo za ranjene, ujetnike in pogrešane, podpiramo njihove družine.