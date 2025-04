(PREJELI SMO) AmCham se odziva na lažnive očitke

Piše: AmCham Slovenija

Takšne navedbe so lažne, napačne, zavajajoče in škodljive , saj ne odražajo dejstev, temveč prispevajo k razgradnji prostora za strokovno razpravo in odgovorno sodelovanje.

AmCham Slovenija je neodvisna, nevladna in neprofitna poslovna skupnost , ki v Sloveniji deluje že več kot 25 let. Združujemo več kot 400 slovenskih in mednarodnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 80.000 delovnih mest. Naše delovanje temelji na vrednotah transparentnosti, odgovornosti, sodelovanja in vključevanja .

V odzivu na izjavo poslanke Levice, gospe Nataše Sukič, podano na seji Odbora za zdravstvo, smo poslanki poslali jasno pojasnilo, v katerem smo poudarili, da AmCham Slovenija ni pod nadzorom nobene tuje države, ne deluje kot politični ali ideološki subjekt in ne zastopa interesov politike in političnih strank; tako slovenskih kot tujih. Naše sodelovanje v javnih razpravah temelji izključno na strokovnosti, sodelovanju in iskanju rešitev v dobro vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije. Obenem opozarjamo na nevarnost netočnih javnih navedb, ki ne le zavajajo, temveč spodbudijo sovražnost in celo grožnje do naše poslovne skupnosti. Odgovornost za besede v javnem prostoru je skupna – in bistvena za ohranitev dostojnega in varnega dialoga.