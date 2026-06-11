(PREJELI SMO): Vabilo VSO na slovesnost ob 35. obletnici projekta ”Triglav”

Piše: C. R./ VSO

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve vabi na slovesnost ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu, ki bo v petek, 12. junija 2026 ob 19.00 v Slovenskem planinskem muzeju na Triglavski cesti 49 v Mojstrani.

12. junija 1991 so gorski reševalci ob podpori Letalske enote milice v prisotnosti Televizije Slovenija na vrhu Triglava prvič slovesno razvili slovensko narodno zastavo.

Dogodek je predstavljal eno najmočnejših simbolnih dejanj slovenskega osamosvajanja ter jasno napoved skorajšnje razglasitve samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ki je sledila 25. junija 1991.

Slavnostni govorci na slovesnosti bodo:

Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Janez Brojan, alpinist, gorski reševalec in dolgoletni vodja GRS Mojstrana ter Jelko Kacin, nekdanji minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi ter koordinator akcije razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu leta 1991.

Kulturni program:

Nastopili bodo Trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, Kvintet Vintgar, pesnik Tone Kuntner in praporščaki Združenja VSO

Podelitev zahval

Na slovesnosti bodo takratnim udeležencem in svojcem pokojnih udeležencev podeljene zahvale.

Razstava

Po zaključku slovesnosti bo na ogled razstava fotografij o razvitju narodne zastave na Triglavu.