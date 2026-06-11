V novi Demokraciji preberite: Od prve do četrte Janševe vlade: dokončni padec »poznega socializma«?

Piše: Gašper Blažič

Janez Janša je v četrtek, 4. junija, še četrtič prevzel vodenje vlade, potem ko je bil 22. maja izvoljen na premiersko funkcijo. To se je zgodilo slabih 22 let po tistem, ko je prvič postal premier.

Po številu vlad se je Janez Janša tako izenačil z Janezom Drnovškom. Res pa je, da je Drnovšek tri vlade od štirih vodil zaporedoma. Janši doslej še ni uspelo, da bi vodil dve vladi zaporedoma, skupaj pa je bil na čelu vlade sedem let. Je pa hkrati edini slovenski politik, ki mu je uspelo priti na čelo vlade kljub številnim konstruktom in napovedim, da po prvi vladi ne bo več premier. Kot smo že omenili, je nova, četrta Janševa vlada edinstvena predvsem v koalicijski sestavi. Prvič namreč v njej ni stranke DeSUS, ki je sicer že pred časom nehala obstajati kot stranka, že pred tem pa je izpadla iz parlamenta. V prejšnjih treh koalicijah je bila namreč DeSUS, tako kot v levih koalicijah, »obvezno zraven«. Oglejmo si torej vse dosedanje vlade, ki jih je vodil Janez Janša.

Je LDS leta 2004 premagala samo sebe?

Prva Janševa vlada je bila sad volitev, ki so bile 3. oktobra 2004 in so končale skoraj neprekinjeno 12-letno vladavino LDS (edina manjša prekinitev je bila Bajukova vlada, ki je bila na oblasti le pol leta). Spremembe so navsezadnje napovedovale že prve volitve v Evropski parlament, na katerih je prvo mesto osvojila NSi na račun prepoznavnosti Lojzeta Peterleta. LDS je takrat vodil Anton Rop, ki je Drnovška nasledil na obeh funkcijah hkrati: tako v stranki kot v vladi.

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