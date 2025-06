(PREJELI SMO) Akcija Slovenske karitas: Otroci nas potrebujejo!

Piše: C. R.

Slovenska karitas začenja vseslovensko dobrodelno akcijo OTROCI NAS POTREBUJEJO, katere cilj je zbrati sredstva za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za več kot 14.000 socialno ogroženih osnovnošolcev po vsej Sloveniji. V času, ko mnoge družine ne zmorejo zagotoviti osnovnih pogojev za začetek novega šolskega leta, vabijo ljudi odprtega srca, da po svojih močeh prispevajo. V lanski akciji se je zbralo 219.000 EUR. Z donacijami, sredstvi FIHO in prispevkom Fundacije Radia1, so otrokom po vsej Sloveniji omogočili pomoč v obliki paketov, bonov in naročilnic za delovne zvezke in šolske potrebščine.

V teh dneh se na škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Ajdovščini in v Novem mestu pričanja tudi zbiranje prošenj socialno ogroženih družin za pomoč pri šolskih potrebščinah pred prihajajočim šolskim letom. »Nakup vseh šolskih potrebščin ob začetku novega šolskega leta je za družine v stiski velik zalogaj, zato je oče, ki je prišel na Karitas izrazil zaskrbljenost, kako bo otrokoma omogočil vse kar potrebujeta v jeseni. Prejel je zvezke in bon za šolske potrebščine, oboje je s hvaležnostjo sprejel.« je zapisala sodelavka Karitas.

Darovi se zbirajo na:

: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: Otroci nas potrebujejo Koda namena: CHAR sklic: SI 00 362 Zgibanke s položnico so na voljo tudi po vseh župnijah.

so na voljo tudi po vseh župnijah. SMS donacija: pošljite ZVEZEK5 na 1919 in prispevajte 5 € za šolske potrebščine.

Zvezki se zbirajo tudi v vseh papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, kjer je do konca julija mogoče po polovični ceni kupiti in darovati kvaliteten zvezek.

Več informacij in možnosti donacije so na voljo na: www.karitas.si .



Tudi letos stiske žal ostajajo – in otroci nas znova potrebujejo.

Pomoč za sovrstnike pa zbirajo tudi otroci. Že v maju so osnovnošolci in otroci iz vrtcev v okviru akcije Pokloni zvezek zbrali 22.100 zvezkov, ki jih bodo otroci v stiski prejeli skupaj z lepimi mislimi svojih vrstnikov. Akcija je potekala na 248 osnovnih šolah in 106 vrtcih. Zbrane zveze skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah bodo avgusta sodelavci in prostovoljci Karitas razdelili socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki.

Karitas že prejema številne prošnje družin v stiski, predvsem enostarševskih in tistih z več otroki, ki ob nizkih prihodkih, zdravstvenih težavah ali drugih življenjskih stiskah ne zmorejo pokriti stroškov šolskih potrebščin, ki lahko znašajo tudi več kot 200 EUR na otroka. Pomoč se bo razdeljevala v sodelovanju z osnovnimi šolami, prostovoljci in sodelavci Karitas.

Poleg šolskih potrebščin je v lanskem letu 1.491 otrok na Karitas prejelo tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstvo Karitas je bilo vključenih 330 otrok. V različne programe Karitas; pomoč s šolskimi potrebščinami, obdarovanja, delavnice, druženja ter centre za mlade in otroke je bilo skupaj vključenih več kot 20.000 otrok in dijakov po celi Sloveniji. Sredstva za izvedbo programov so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, velik del pa je prispeval tudi FIHO.

Ko otroku omogočimo izobraževanje, mu damo priložnost, da zgradi uspešno in ustvarjalno življenje ter se lažje izogne revščini. Ob tem so pomembni tudi druženje in sprejetost med vrstniki, razvijanje talentov in zaupanje vase.

Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Hvala!