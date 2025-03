“Prej ta vlada zaključi mandat, bolje bo za ljudi”

Piše: Moja Dolenjska

“Ta vlada ne more narediti nič več. Lahko se sestajajo vsak teden, pa bodo učinki tega sestajanja zgolj samo slabši položaj ljudi in vedno večje obremenitve za njihove žepe. Tako da, prej ko ta vlada zaključi mandat, prej bo bolje za Slovenijo in za ljudi.”

Tako jasno se je na včerajšnji vrh koalicije na Brdu pri Kranju za STA odzval predsednik sveta SDS in strankin poslanec Zvonko Černač med obiskom poslanske skupine SDS na Dolenjskem, v Posavju in v Zasavju.

Černač je tudi opozoril, da je vladna koalicija sama zmanjšala pričakovanja glede reform. “Pred dobrima dvema letoma so na vrhu koalicije na Brdu pri Kranju govorili o osmih ali devetih reformah, zdaj poslušamo predsednika vlade Roberta Goloba, da govori samo še o treh,” je dejal.

Po besedah Černača gre za reformo plačnega sistema v javnem sektorju ter pokojninsko in zdravstveno reformo, do vseh treh pa so SDS kritični. “Plačna reforma se je popolnoma izjalovila. Videli smo primere, ko bi morali biti ljudje z najnižjimi plačami bistveno bolje plačani, številni od njih pa so za januar dobili manjšo plačo, kot so jo imeli decembra,” je dejal.

Za zdravstveno reformo, ki vključuje zakonski predlog za razmejitev javnega in zasebnega zdravstvo, v SDS ocenjujejo, da je bolje, da je vladna koalicija ne sprejme, saj bo pomenila sesuvanje zdravstvenega sistema “in jo bo morala prihodnja vlada nemudoma odpraviti”.

Tudi pokojninska reforma po prepričanju Černača ne bo uspešna, “ker je bila tlakovana na laži, za katero se ne predsednik vlade Robert Golob ne podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič upokojencem nista opravičila”.