(REFERENDUM) Predsednik SDS Janez Janša: Rezultat referenduma je zmaga razuma

Piše: C. R.

Predsednik SDS Janez Janša je ob uspehu na referendumu o dodatkih k pokojninam umetnikov dejal, da je rezultat zmaga razuma in “tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer”. Ocenil je, da je takšni usmeritvi razumni del slovenskega volilnega telesa izrekel odločni ne.

Ko je bilo jasno, da je zavrnitveni kvorum na referendumu dosežen, je bilo iz najvišjega nadstropja stavbe na Trstenjakovi, kjer domuje SDS, slišati vzklike veselja.

“Danes je Slovenija naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj,” je v prvi izjavi po uspehu na referendumu povedal prvak SDS.

.@JJansaSDS: Danes je Slovenija naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj. Vladna koalicija je na glasovanju ljudi, ki so slovensko ustavo vzeli resno, dobila dve klofuti. Prvo zato, ker je bil zavrnjen slab, sramoten zakon, s katerim se je… pic.twitter.com/C0S3MH5Bma — SDS (@strankaSDS) May 11, 2025

Meni, da je vladna koalicija na današnjem glasovanju dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zavrnjen “sramoten zakon, s katerim se je želelo neupravičene privilegije dodeliti zgolj peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa”, drugo klofuto pa predstavnikom izvršilne oblasti, ki so pozivali k bojkotu.

Po Janševih besedah se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da so tisti, ki so v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo spodbujali udeležbo na volitvah in referendumih, volivce pozivali k bojkotu. “Računali so na to, da bo sicer zelo visok kvorum za veljavnost referenduma težko dosežen, vendar je bil ne samo dosežen, bil je oziroma bo močno presežen. Več kot 400.000 slovenskih volivk in volivcev je glasovalo za razum,” je poudaril.

“Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim sicer, da bo prišlo do tega premisleka,” je povedal Janša. Ob tem je dodal, da je v rokah slovenskega volilnega telesa, da na “takšno reakcijo oziroma nereakcijo odgovori na naslednjih volitvah, ki bodo v vsakem primeru prej kot v roku enega leta”.

ZMAGA 💪 Hvala vsem, ki ste se postavili proti aroganci te oblasti! 🙏🇸🇮 pic.twitter.com/2sY6ZmxhT9 — SDM (@organizacijaSDM) May 11, 2025

Volivci zakon prepričljivo zavrnili v vseh volilnih enotah

Volivci so danes na referendumu odločali o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti temu je po delnih neuradnih podatkih Državne volilne komisije glasovalo več kot 92 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči kvorum za zavrnitev zakona, saj je proti glasovalo več kot 400.000 volivk in volivcev.

Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti so volivci na današnjem referendumu zavrnili v vseh osmih volilnih enotah, najbolj prepričljivo v volilni enoti Ptuj. Referenduma se je največ volivcev udeležilo v volilnih enotah Celje, Kranj in Ptuj, najmanj pa v volilni enoti Postojna.

Med volilnimi okraji so najbolj prepričljivo, z več kot 96 odstotki, zakon zavrnili v volilnih okrajih Škofja Loka 2 in Ribnica-Dobrepolje. V teh dveh okrajih je bila tudi volilna udeležba najvišja, v prvem se je na volišča odpravilo dobrih 41 odstotkov volilnih upravičencev, v drugem nekaj več kot 39 odstotkov.

Največ podpore pa je zakon dobil v dveh ljubljanskih volilnih okrajih, Center in Šiška 1, kjer je proti zakonu glasovalo 80,7 oz. 80,64 odstotka. Volilna udeležba pa je bila najnižja na Obali, najmanj volilnih upravičencev, dobrih 12 odstotkov so zabeležili v volilnem okraju Koper 1.

STA objavlja tabelo s podatki o udeležbi in glasovanju na današnjem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti (v odstotkih) po posameznih volilnih enotah.

Volilna enota udeležba Za Proti

———————————————

Kranj 27,89 6,70 93,30

Postojna 21,85 8,71 91,29

Ljubljana Center 24,25 10,66 89,34

Ljubljana Bežigrad 25,06 8,89 91,11

Celje 28,27 6,10 93,90

Novo mesto 26,89 6,82 93,18

Maribor 25,16 6,83 93,17

Ptuj 27,42 5,57 94,43

Vir: Državna volilna komisija, neuradni delni izidi po preštetih 99,97 odstotka glasovnic.