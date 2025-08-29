“Predsednica republike in predsednik vlade sta si povsem enaka. Oba sta že zdavnaj pozabila na predvolilne obljube!”

Piše: Celjski glasnik

Kaj dobrega so prinesla socialna omrežja, se je nenazadnje pokazalo v primeru predsednice republike Nataše Pirc Musar.

S pomočjo tega načina obveščanja namreč tudi v tujini ni ostal neopažen njen prelet iz Beltincev v Portorož (in obratno) in to kar s policijskim helikopterjem. Saj v kolikor bi o poročanju odločali osrednji mediji v Sloveniji, bi se zgodba kaj hitro pometla pod preprogo, tako pa tudi ljudje v tujini vidijo dvoličnost ter mačehovstvo predsednice republike do lastnega naroda.

Predsednica NPM bi morala odstopiti. Že zdavnaj in ne samo zaradi zadnjih potovanj s helikopterjem. Pa ne bo! Na obljube iz predvolilne kampanje je že davno pozabila. V tem sta si s PV povsem enaka. Ti zadnji dogodki potrjujejo kako prav so imeli tisti (resda redki novinarji), ki… — Vid Mlakar (@VidMlakar) August 22, 2025

Nenazadnje pa danes takšni mediji omogočijo, da ljudje lažje ohranijo spomin na obljube, ki jih politiki dajejo pred volitvami. Tako sta predsednik vlade in predsednica republike pred volitvami obljubljala kako se bosta z njuno politiko cedila med in mleko. Danes pa se med in mleko cedita samo za njiju sama, ljudje pa vse to drago plačujejo.

Da sta si v svoji politiki oba predsednika povsem enaka, opozarja tudi Vid Mlakar in dokazuje, da tudi v tujini vidijo vehementnost slovenske trenutne oblasti: “Predsednica NPM bi morala odstopiti. Že zdavnaj in ne samo zaradi zadnjih potovanj s helikopterjem. Pa ne bo! Na obljube iz predvolilne kampanje je že davno pozabila. V tem sta si s PV povsem enaka. Ti zadnji dogodki potrjujejo kako prav so imeli tisti (resda redki novinarji), ki so že v času volilne kampanje opozarjali, da NPM ni primerna za predsednico zaradi kupa “prtljage”, ki ga nosi (RK, RTV Slo, Ruska dača, sporni posli njenega moža, predvsem pa način kako je obogatel itd.)“