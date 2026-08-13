V novi Demokraciji preberite: Skrivalnice ob nesreči Nataše Pirc Musar: državni protokol po novem »taksi služba«?

Piše: Gašper Blažič

V petek, 31. julija, je v poznih popoldanskih urah dežurna služba, ki obvešča o razmerah na cesti, sporočila, da je zaradi prometne nesreče zaprt predor Kastelec na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani.

Ker so takšne nesreče na slovenskih avtocestah dokaj pogoste, temu nihče ni posvečal velike pozornosti. Seveda pa je bilo precej slabe volje med vozniki, ki so se ujeli v zastoj iz koprske smeri. No, naslednji dan je PU Koper, tako kot vsak dan, poslala poročilo o policijskih intervencijah na območju omenjene policijske uprave. Zapisano je bilo o prometni nesreči službenih vozil policije v spremstvu varovane osebe. Dve osebi naj bi se poškodovali, od tega ena huje, obe pa so prepeljali v izolsko bolnišnico. Mediji so začeli objavljati tudi neuradna poročila, da je bila v nesreči kot potnica udeležena predsednica RS Nataša Pirc Musar. Njen urad je informacijo potrdil. Predsednica je bila namenjena v Komendo na dogodek, povezan s Tadejem Pogačarjem, in sicer v času svojega dopusta v Istri, domnevno v Radinih pri Umagu.

Taksi služba za »bestičke«

Vse skupaj bi se lahko končalo zgolj z dobrimi željami predsednici za čimprejšnje okrevanje. Morda tudi z njenim javnim obžalovanjem, da ni bila privezana z varnostnim pasom, zaradi česar bi jo lahko odnesla brez poškodb. No, že v soboto se je začelo kazati, da ni šlo za običajno prometno nesrečo. …

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!