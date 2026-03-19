(PREDČASNO GLASOVANJE) Strm upad: Udeležba po dveh dneh za 35,6 odstotka nižja kot leta 2022!

Piše: Spletni časopis

V prvih dveh dneh je na predčasna volišča prišlo kar 35,6 % manj ljudi kot ob zadnjih državnozborskih volitvah.

Če smo leta 2022 v tem času našteli že več kot 84 tisoč predčasnih glasov, jih je letos le dobrih 54 tisoč. Še bolj zgovoren je podatek o rasti med prvim in drugim dnem: leta 2022 je udeležba drugi dan zrasla za 35 %, letos pa le za slabih 21 %. To pa ne kaže nujno, da bo udeležba tudi v nedeljo nizka. Posebnost tokratnih volitev je namreč, da je kar 24 predčasnih volišč določenih na nezakonit način izven volilnih okrajev, predsednik daleč največje opozicijske stranke Janez Janša (SDS) pa je pozval k izogibanju nezakonito določenih volišč. Predčasno sicer bolj glasujejo volivci levice. Podatki za zadnje štiri volitve, pri tokratnih volitvah poslancev sta v stolpcu le dva dneva (tretji dan glasovanje še poteka) so takšni:

Predčasna volišča so namenjena tistim, ki v nedeljo ne bodo imeli možnosti glasovati, ker imajo takrat obveznosti. A dejansko lahko na teh voliščih do četrtka glasuje vsak, če gre na predčasno volišče v svojem okraju. Ali izven okraja, kjer so pri določanju volišča volilni organi kršili zakon, to se je zgodilo v 24 okrajih od 88 po državi.

Primerjava udeležbe (1. in 2. dan):

Leto 1. dan 2. dan Skupaj (2 dni) 2014 18.466 25.005 43.471 2018 11.713 20.588 32.301 2022 35.754 48.455 84.209 2026 24.559 29.652 54.211

Zakon obvezo, da morajo biti predčasna volišča na območju okrajne volilne komisije, določa tako:

“Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije.”

Najbolj grobo kršijo zakon v Ljubljani, kjer je kar 14 predčasnih volišč v Stožicah, to pomeni, da jih je 13 izven okrajev, v katerih bi morala biti po zakonu. Za kršitev se je januarja simultano odločilo 14 volilnih komisij hkrati. Vse vodijo sodniki. Razlog bi naj bil, ker drugih prostorov v Ljubljani, ki jo vodi Zoran Janković, ni bilo mogoče najti in to tudi ne v prostorih izvršne oblasti, ki jo vodi Robert Golob. Samo najem Stožic bo stal okoli 120.000 evrov, so opozorili na DVK. Da po ljubljanskih okrajih ni mogoče najti prostorov za izvedbo volitve (ki bi bili dostopni tudi invalidom), je neresnica. Niso se potrudili za to.

Skoraj 30.000 volivcev manj kot pred štirimi leti

Skupna številka prvih dveh dni (54.211) je za kar 35,6 % nižja kot v enakem obdobju leta 2022. Razkorak se je drugi dan še povečal; medtem ko je pred štirimi leti drugi dan prinesel močan skok (+12.701 volivcev glede na prvi dan), je letošnji prirast precej skromnejši (+5.093). Koncentracija volišč v večja središča in ukinjanje dostopnejših točk po manjših krajih bi lahko bila eden od razlogov za upad številk. Če so volivci prisiljeni v daljše poti, se marsikdo predčasnemu obisku volišča odreče, kar meče senco na poštenost volilnega procesa.

O drugem dnevu predčasnih glasovanj je DVK sporočila: “Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor 2026 udeležilo 29.652 volivk in volivcev oziroma 1,7 % od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev na dan 6. marec 2026. Prvi in drugi dan skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 54.211 oz. 3,2 % od skupaj 1.695.196 vseh volilnih upravičencev na dan 6. marec 2026. Na volitvah v državni zbor 2022 se je drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 48.455 volivk in volivcev oziroma 2,86 % vseh volilnih upravičencev. Prvi in drugi dan skupaj pa 84.209 volivk in volivcev oziroma 5,0 %.”