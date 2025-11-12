Piše: Moja Dolenjska

“Če bo ta zakon uveljavljen, bomo stopili na pot, kakršno je ubrala Kanada, kjer je to že postalo praksa. Tam veliko osamljenih ljudi, veliko tistih, ki trpijo zaradi duševnih stisk, izbere to pot – ne zato, ker bi si res želeli umreti, ampak ker nimajo druge opore.

In potem to postane nekaj normalnega. Če ti ni dobro, če imaš duševne stiske, pa ti psihiater pove, da si pri sebi, da nimaš shizofrenije – potem boš lahko izbral smrt. To je pot navzdol.

In ko to enkrat prestopimo, se moramo vprašati – kaj bo naslednji korak? Ko bomo zboleli za kakšno kronično bolezen, bomo vzeli tableto ‘da se konča’? Ne bomo več hodili v pokoj, ker bomo prej ‘urejeni’? To je res bizarno. Ko enkrat prestopiš to mejo – in če bomo še naprej imeli takšne vlade, kot jo imamo zdaj – res ne vemo, kam nas to lahko pripelje.”

Tako je na omizju na temo Proti pomoči pri samomoru med drugim povedala zdravnica Alenka Forte.

Omizje je sinoči potekalo v Velenju, sodeloval je tudi znani zdravnik France Cukjati.

V nedeljo, 23. novembra 2025, bomo na referendumu odločali o zakonu o evtanaziji. Zakonu nasprotuje večina zdravnikov in zdravstvenega osebja, nasprotujejo mu vse verske skupnosti. Navajajo, da je po slovenski ustavi človekovo življenje nedotakljivo, naloga zdravnikov pa je zdraviti in ne ubijati. Zakon v takšni obliki pa sploh ne bi smel biti sprejet. Omogoča tudi številne zlorabe.