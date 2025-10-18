Prebiličevi kadri: Za stolček in osebne koristi tudi z lažmi

Piše: Moja Dolenjska

V novo Prebiličevo stranko, imenovano Prerod, so vključeni predvsem nekdanji t. i. odsluženi obrazi iz vrst levih strank. Med člani pa je tudi Janez Poklukar, minister za zdravje v prejšnji vladi, to je vladi, ko se je država soočala z največjo zdravstveno krizo, covid-19.

Glede na zdajšnje razkritje je bil Poklukar kader Stranke Alenke Bratušek (SAB), Janez Janša pa ga je kot zdravnika leta 2020 vseeno vključil v svojo ekipo. Janša ni izključeval.

Poklukar pa je zdaj na vprašanje novinarja, “v čem je Vladimir Prebilič boljši od Janeza Janše”, odgovoril: “Tisto, da iščemo rešitve, ne pa da se izključujemo.”

Znano je tudi, da Prebilič sodelovanje s stranko SDS zavrača, v izjavi je dejal, da “s SDS-om sodelovanje ni in ne bo mogoče”. Prebilič torej izključuje, Janez Poklukar pa gleda stran in tega ne sliši.

Odzivi na družbenih omrežjih na Poklukarjevo izjavo so številni in večinoma ogorčeni. Opozarjajo, da govori obratno od tega, kar je res – da Janša v tistih časih številnih napadov pouličnjakov in proticepilcev ni nikoli kazal s prstom na ministra Poklukarja, vedno ga je zaščitil in odgovornost vedno prevzemal nase.

Te dni pa je Janša na omrežju X zapisal:

“PREROD torej pomeni dajati besedam povsem nasproten pomen. Poslušajte bivšega ministra za zdravje g. Poklukarja, ki smo ga kljub temu, da je bil kader SAB, vključili v našo vlado. Ali pa smo ga mogoče v novoreku PRERODA iz – ključili?”

Posnetek izjave Janeza Poklukarja je dostopen na povezavi: Janez Poklukar

Ali lahko Janezu Poklukarju še kdo kdajkoli karkoli zaupa?

Objava Janeza Janše na X: